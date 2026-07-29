Säljande distributör till Polfärskt Skåne
Mw Brödservice AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-07-29
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Säljande distributör till Polfärskt Skåne – Ansök på några minuter, inget CV behövs!
Är du morgonpigg, serviceinriktad och trivs med frihet under ansvar?
Nu söker Polfärskt Skåne en säljande distributör som vill vara en viktig del av vår leveranskedja och samtidigt bygga starka relationer ute i butik.
Hos oss får du ett varierat arbete där du kombinerar distribution, kundkontakt och försäljning. Du ansvarar för att våra välkända brödvarumärken finns på plats i butik, att hyllorna är välfyllda och att kunderna får bästa möjliga service.
Det här får du göra
• Köra mellan butiker i Skåne med omnejd
• Fylla på och exponera produkter i butik
• Bygga goda relationer med butikspersonal
• Säkerställa att rätt produkter finns på rätt plats i rätt tid
• Arbeta självständigt med stort eget ansvar
Vi söker dig som
• Har B-körkort (krav)
• Trivs med kundkontakt och service
• Är ansvarstagande, noggrann och självgående
• Gillar att planera och strukturera din arbetsdag
• Har erfarenhet från dagligvaruhandel, distribution eller liknande (meriterande)
C-körkort och YKB är meriterande.
Därför ska du välja Polfärskt
Hos oss blir du en del av en växande organisation med starka varumärken som Polarbröd, Fazer, Skogaholm och Korvbrödsbagarn. Du får ett självständigt arbete där din insats gör skillnad varje dag.
Ansök direkt från mobilen
Ansökan tar bara några minuter att genomföra. Du svarar på några korta frågor – inget CV eller personligt brev behövs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Brödservice AB
(org.nr 556444-3777)
291 36 KRISTIANSTAD (SKÅNE) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polfärskt skåne MW Brödservice AB Jobbnummer
10015058