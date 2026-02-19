VD till Smycka
Är du redo för ditt första VD-uppdrag? Ta Smycka in i framtiden!
Är du en driven ledare med stark affärsmässighet och ett hjärta för retail? Har du väntat på rätt tillfälle att ta steget fullt ut och axla ett helhetsansvar som VD? Nu har du chansen att leda en av Sveriges främsta smyckes- och klockkedjor på en spännande utvecklingsresa. Hos oss får du arbeta nära en mycket aktiv och kunnig styrelse som ger dig rätt stöd för att lyckas i din nya roll.
Som VD för Smycka AB får du ett mångfacetterat ansvar där din huvudsakliga uppgift är att förflytta och utveckla verksamheten för att möta framtidens handel. Du leder arbetet från vårt supportkontor i Karlstad och fungerar som en central stöttepelare för hela kedjan.
Dina fokusområden inkluderar:
Strategisk tillväxt: Driva lönsamhet och säkerställa en strategisk geografisk spridning av butiksnätet.
Digital utveckling: Uppgradera och utveckla vår e-handel för att skapa fortsatt lönsamhet för både butiker och centralorganisationen.
Varumärkesbyggande: Förstärka våra egna varumärken och vårda Smyckas position som kundernas och leverantörernas förstahandsval.
Operativt ledarskap: Leda och utveckla medarbetarna på supportkontoret.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stor egen kapacitet och som ser detta som ditt nästa stora steg i karriären. Du är en person som kan hantera många parallella processer utan att tappa fokus eller energi. För att lyckas i rollen tror vi att du har ledarerfarenhet och är van att arbeta i tajta, komplexa organisationer där ingen dag är den andra lik. Du har erfarenhet av e-handel, digitala plattformar och är trygg i ekonomisk analys, budgetering och att ta fram välgrundade beslutsunderlag till styrelsen.
Som person är du en relationsbyggare som är lyhörd men tydlig, och har en naturlig förmåga att skapa tillit hos såväl entreprenörsdrivna ägare som externa partners. Du har erfarenhet av affärssystem och mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Praktisk information:
Placering: Supportkontoret i Karlstad (tjänsten kräver närvaro på plats).
Resor: Tjänsten innebär resor till butiksbesök, mässor och möten.
Krav: Körkort.
Önskad start: 1 oktober eller enligt överenskommelse
Är du redo att sätta din prägel på Smyckas framtid? Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Om du har frågor om tjänsten och rekryteringen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mari Jehrlander, tel. 070-846 81 43, mari.jehrlander@randstad.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
