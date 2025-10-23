VD till Sagolandet Tomteland
Vill du leda och utveckla en av Sveriges mest magiska destinationer? En sagolik roll är ledig!
Sagolandet Tomteland, beläget vid Gesundaberget utanför Mora, söker en affärs- och marknadsinriktad VD som vill leda vår verksamhet in i nästa fas av tillväxt och utveckling. Du blir en nyckelperson i vår resa för att bygga Sveriges och Nordens största fantasypark - där barn och vuxna får uppleva magiska världar, fantasifulla karaktärer och sagolika upplevelser året runt.Om företaget
Sagolandet Tomteland är en unik destination på 18 hektar som kombinerar teater, musik och interaktiva upplevelser där barn och vuxna blir hjältar i sagan. Sedan 2018 drivs och utvecklas Tomteland av familjen Collett genom Se Bra Invest AB. Under deras ledning har verksamheten vuxit kraftigt, med flera skådespelare och artister, nya sagovärldar och växande publiksiffror.
Vi befinner oss på en spännande tillväxt-och utvecklingsresa och har under de senaste åren upprättat en långsiktig strategi för att bygga Sveriges och Nordens största fantasypark. Idag står parkupplevelsen långt ifrån det ursprungliga, smala jultemat. I stället är ett brett fantasykoncept etablerat som fungerar året runt. Tomten är fortfarande i fokus under vintern men resten av året fylls parkens magiska världar av hundratals sagofigurer som drakar, älvor och troll.
Vår vision är att fortsätta expansionen och bli en helårsdestination i världsklass för fantasi, lek och upplevelser!Arbetsuppgifter
Som VD leder du verksamheten med fokus på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.
Du ansvarar för marknadsföring och försäljning som attraherar både nya och återkommande gäster. Genom att sätta kunden i centrum och ta vara på möjligheterna inom digitalisering och innovation, bygger du en modern och konkurrenskraftig organisation.
Du är en naturlig relationsbyggare som skapar starka samarbeten inom besöksnäringen - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Genom effektiv kommunikation, varumärkesbyggande aktiviteter och ansvar för gästupplevelsen stärker du företagets position på marknaden. Med ett inspirerande ledarskap coachar du teamet till att nå sin fulla potential och bygger en arbetsplats där engagemang och ambition går hand i hand. Tillsammans med styrelsen som leds av en extern styrelseordförande, driver du det strategiska och långsiktiga arbetet för att ta verksamheten till nästa nivå.Profil
Du är en affärsdriven och strategisk ledare med dokumenterad erfarenhet av att leda verksamheter med personal- och budgetansvar. Med starkt fokus på tillväxt kombinerar du analytiskt tänkande med kreativ problemlösning och en passion för kundupplevelser, vilket gör dig till en naturlig drivkraft i organisationen.
Du är van att arbeta både operativt och strategiskt, driva förändringsarbete och utveckla en entreprenöriell kultur samtidigt som du leder ditt team mot gemensamma mål. Genom att bygga förtroende och engagemang inspirerar du både medarbetare och samarbetspartners. Med god insikt i marknadstrender, kundbeteenden och digitala försäljningskanaler fattar du beslut som driver verksamheten framåt i en dynamisk och föränderlig miljö.
Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Sagolandet Tomteland med Clockwork Rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan via www.clockworkpeople.se
senast 2025-11-16. Har du frågor kring tjänsten? Välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Södergren 0733-51 27 69.
