Vattenmätartekniker sökes till Svevia på Lidingö! - Uniflex Sverige AB

Uniflex Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm2021-04-122021-04-12Vi söker med omgående en vattenmätartekniker till vår kund Svevia på Lidingö, Stockholm. Svevia bildades den 1 januari 2009 som ett fristående statligt bolag. Innan dess verkade de i många år under namnet Vägverket Produktion, en produktionsavdelning i myndigheten Vägverket (nuvarande Trafikverket). Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige och är indelade i olika divisioner: Drift, Anläggning, Beläggning, Maskin och Fastighet.Det här arbetet innebär att du åker runt till privatpersoner och läser av samt byter vattenmätare. Du tar dig mellan jobben med hjälp av bil som utgår från Lidingö, därför är B-körkort ett krav. Som person är du händig, bra med siffror och trivs med ett socialt arbete där du hela tiden strävar efter att ge kunden bästa möjliga service.Hos Svevia blir du snabbt en i gänget och du får vara en del av ett företaget där man delar med sig av kunskap och drar nytta av varandras styrkor. Det ger dig unika utvecklingsmöjligheter och öppnar för spännande utmaningar i ett företag i snabb utveckling.Du blir anställd på Uniflex och uthyrd till Svevia med stora chanser till anställning direkt på Svevia.Arbetstiderna är måndag-torsdag kl. 06:30-16:00 och fredag kl. 06:30-13:30.Krav för tjänsten:Flytande svenska i tal och skriftDatorvanaB-körkortIntervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till at skicka in din ansökan redan idag!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Uniflex Sverige AB5686500