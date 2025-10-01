Västerviks kommun söker IT-chef
Telin Rekrytering & Konsult Syd AB / Datajobb / Västervik Visa alla datajobb i Västervik
2025-10-01
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telin Rekrytering & Konsult Syd AB i Västervik
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Västerviks kommun söker nu en strategisk och nytänkande IT-chef som vill ta rodret i vår digitala utveckling inom kommunkoncernen. Hos oss får du chansen att kombinera meningsfullt ledarskap med att leda digital utveckling och tillsammans skapa viktig samhällsnytta - både för organisationen och invånarna genom att erbjuda framtidens smarta samhällslösningar. Häng med på vår resa och sätt digital innovation på kartan i en av Sveriges vackraste städer - Västervik!
Som IT-chef blir du en nyckelperson i att vidareutveckla våra digitala lösningar, skapa effektiva arbetssätt och bidra till vårt viktiga arbete med att vara en modern och serviceinriktad kommun.
Om tjänstenVästerviks kommun genomför nu en viktig satsning med ansvar för att etablera och utveckla en ny modern och samordnad IT- och digitaliseringsenhet underställd kommundirektören. Som IT-chef blir du en nyckelperson i enhetens utvecklingsresa och har det övergripande ansvaret för verksamhet, budget och personal. Samtidigt som du leder det viktiga arbetet med att skapa en gemensam väg framåt för kommunkoncernens IT- och digitalisering. Du leder en grupp på cirka 30 medarbetare och en viktig del i ditt uppdrag blir att samordna gruppen, införa agila arbetssätt och bygga en stark kultur från grunden. Du blir en självklar del av både koncernledningsgruppen och Ledningskontorets ledningsgrupp.
Rollen innebär att:- Bygga upp och etablera den nya enheten för IT- och digitalisering
• Leda arbetet och säkerställa hög kvalitet inom systemförvaltning, systemintegration, e-tjänster, digital utveckling, IT-säkerhet, service och informationssäkerhet.
• Identifiera och driva digitala innovationsprojekt inom ramen för kommunens strategi.
• Samordna och stärka samarbetet mellan kommunens verksamheter, kommunala bolag, myndigheter och leverantörer.
• Utveckla en hållbar arbetsmiljö och skapa förutsättningar för agilt arbetssätt.
KvalifikationerVi söker dig som har en mycket väl utvecklad kommunikativ förmåga med god behärskning av svenska och engelska i tal och skrift. Du är erfaren inom IT, digitalisering och innovation och har antingen en för tjänsten relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning kompletterad med gedigen erfarenhet inom IT och /eller digitalisering. Du har ett utvecklande och inkluderande ledarskap med ett brinnande intresse för innovation. För att lyckas i rollen är du strategisk, kreativ och analytisk och med ett utvecklingsorienterat synsätt. Vidare är du kommunikativ och lyhörd och orädd för att fatta snabba beslut och driva förändring. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av agil projektledning och agilt arbetssätt.
• Akademisk utbildning inom IT, systemvetenskap, teknik eller motsvarande
• Flerårig erfarenhet av strategiskt ledarskap inom IT- och utvecklingsmiljö
• God förståelse för affärsprocesser och verksamhetsstyrning
• God förmåga att skapa hållbara relationer och samarbeta med andra, både inom och utanför organisationen.
• Erfarenhet av förändringsledning och digital transformation.
• Kunskap om relevanta regelverk (t.ex. GDPR, NIS2, kommunallagen)
• Förmåga att kommunicera med både tekniska och icke-tekniska intressenter
Innan anställning kan erbjudas kommer en säkerhetsprövning genomföras då tjänsten innehar säkerhetsklass.
Om arbetsgivarenI Västerviks kommun värnar vi om våra invånare, företag och besökare och om varje medarbetares och chefs arbetsmiljö. Vi vill att alla ska trivas på sin arbetsplats och utvecklas i sin yrkesroll. I kommunen arbetar cirka 3200 anställda. Vi arbetar med samhällsviktiga och meningsfulla uppdrag inom
pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, VA, räddningsarbete och arbetsmarknad med mera. Vår vision är att skapa livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag.
Som arbetsgivare har Västerviks kommun:
• Fokus på ett hållbart arbetsliv.
• Satsningar på ledarskap och medarbetarskap.
• En tydlig strategi för hälsofrämjande arbete
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2025-10-01Övrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Vill du veta mer om Västervik? Klicka på den här länken! https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Hur du visar ditt intresseI denna rekrytering samarbetar Västerviks kommun med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din intresseanmälan skall vara giltig, vänligen registrera den via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Richard Herbertsson på telefon 072-33 77 455 eller e-post richard@telinrekrytering.se
Välkommen med din intresseanmälan! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telin Rekrytering & Konsult Syd AB
(org.nr 556859-1076) Arbetsplats
Telin Rekrytering & Konsult AB Kontakt
Försäljningsansvarig
Richard Herbertsson richard@telinrekrytering.se 072-337 74 55 Jobbnummer
9536078