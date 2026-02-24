Varvssamordnare till vårt verksamhet
2026-02-24
Hos oss får du en viktig roll i att skapa en trygg, välfungerande och trivsam arbetsmiljö på varvet.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som varvssamordnare är du en central person i den dagliga driften. Du håller ihop helheten och ser till att både människor och flöden fungerar smidigt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Samordning av inkommande och avgående gods
Överblick över logistik och flöden på området
Säkerställa ordning och struktur på varvet
Stötta kollegor i det dagliga arbetet
Ansvara för och följa upp arbetsmiljöarbete
Hantera och strukturera miljödokumentation
Vara drivande i vårt miljö- och hållbarhetsarbete
Bidra till trivsel, struktur och god stämning i arbetsgruppen
Du arbetar både operativt och administrativt, och har en viktig funktion i att få helheten att fungera.
Vi söker dig som
Är självgående och tar naturligt ansvar
Har god organisationsförmåga och gillar struktur
Trivs i en samordnande roll
Har intresse för arbetsmiljö- och miljöfrågor
Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta
Har god administrativ förmåga
Det är meriterande om du har erfarenhet av logistik, arbetsmiljöarbete eller liknande samordnande roll.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Trygg och stabil
Initiativtagande
Lösningsorienterad
Omtänksam och prestigelös
Bra på att se vad som behöver göras - innan någon annan gör det
Vi erbjuder
En central och betydelsefull roll i verksamheten
Ett omväxlande arbete med både människor och praktiska inslag
Möjlighet att påverka arbetsmiljö och trivsel Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: sebastian@amfimarin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Annons höst 25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amfimarin AB
(org.nr 559123-7630), http://www.amfimarin.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9760997