Värnpliktskonsulent
2025-12-28
Om tjänsten
Flygbasbataljonens personalsektion ska förstärka sitt team med en värnpliktskonsulent. Du kommer arbeta nära den militära grundutbildningsverksamheten och ha en viktig roll i våra värnpliktigas tillvaro. Värnpliktskonsultenten bidrar med kompetensstöd till utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet vid förbandet. Arbetet sker på individ- grupp- och organisationsnivå. Samordna och utveckla fritidsverksamheten för värnpliktiga i Luleå. Du medverkar också i arbetsgrupper samt vid utbildnings- och informationsinsatser kring bland annat värdegrund-, likabehandling/diskriminering samt drogförebyggande åtgärder. Värnpliktskonsulenten är kontaktyta i samarbete med andra personalgrupper och i samverkan med andra aktörer, både internt och externt, som kommun, landsting, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försäkringskassan, Kammarkollegiet, Försvarshälsan med flera.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter utgörs i huvudsak av att;
• Vara ett konsultativt stöd till chefer och befäl ang. ärenden rörande värnpliktiga
• Delta vid granskningsnämnd med stöd till arbetsgivare och värnpliktig
• Genomföra gruppsamtal, trepartssamtal samt stödsamtal med de värnpliktiga
• Föreläsa inom psykosociala frågor kopplat mot värnpliktiga
• Samordna värnpliktigas fritid tillsammans med Luleå Soldathem
• Informera om försäkringsfrågor/försäkringsskydd
KRAV
Kvalifikationer
• Utbildad beteendevetare/socionom eller annan universitetsexamen som arbetsgivaren
bedömer likvärdig
• Ett par års relevant arbetslivserfarenhet
• Tidigare erfarenhet av arbete med gruppsamtal samt stödsamtal
• Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
• Körkort BDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig och initiativrik. Du är ansvarstagande, noggrann och har god analytisk förmåga. Du fungerar väl i grupp och är bra på att bygga förtroendefulla relationer, men kan också arbeta självständigt inom eget ansvarsområde. För att trivas i rollen ska du ha lätt för att möta människor, ha ett kurativt förhållningssätt och känna dig bekväm med att prata inför grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomförd grundläggande militär utbildning
• Kompetens inom krishantering
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens dokument- och ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av PRIO/SAP
• God kunskap om Försvarsmaktens verksamhet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå
Civil befattning
Internutbildning och resor i tjänsten förekommer.
Som anställd i Försvarsmakten ska du uppfylla Försvarsmaktens krav för fysisk standard, därför ingår även fysisk träning som en av dina arbetsuppgifter
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Sektionschef S1 Sophia Wennberg nås via 070-350 00 77
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anton Eliasson nås via telefonväxel 0920-23 40 00
Fackliga företrädare
OF F 21, SEKO, SACO, OFR/S nås via telefonväxel 0920-23 40 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-30. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
