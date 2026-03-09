Vårdbiträden/biträden till hemtjänsten i Bergsjön
Göteborgs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är det du som gör det möjligt att bo kvar hemma?
Vi i Bergsjön växer och behöver därför utöka med fler medarbetare.
Arbetsmiljön är viktig för oss och vi utökar med en ny enhet för att få färre medarbetare per chef. Vi arbetar även aktivt med överkapacitet och luft i schemat.
Nu söker vi vårdbiträden och biträden till hemtjänsten Bergsjön. Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Din arbetstid är förlagd till dagtid och varannan helg.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem till fots, el-cykel eller med bil. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera.
Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från legitimerad personal. All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte ha använt dig av de system som används inom Göteborgs stad får utbildning i dessa.
Som vårdbiträde och biträde i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv.
Vår central präglas av en god arbetsmiljö och en fin gemenskap, stort engagemang och där alla funktioner värnar om den enskilde.
Om digPubliceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
- erfarenhet från vård- och omsorgsarbete
- goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
- grundläggande IT-vana
Meriterande men inte ett krav
- utbildad vårdbiträde
- kan cykla och är bekväm med att använda el-cykel som arbetsfordon
- B-körkort och körvana
För att lyckas i rollen behöver du vara en ansvarsfull person som genom god planering kvalitetssäkrar dina insatser. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt med omsorgstagarnas bästa i fokus.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll, utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt.
Då vi arbetar med människor kan saker och ting förändras med kort varsel. Det är därför viktigt att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
För att säkerställa hög kvalitet i vår vård och omsorg ser vi gärna att du som inte har vårdutbildning har de nödvändiga förkunskaperna så du kan vidareutbilda dig till vårdbiträde eller undersköterska genom vuxenutbildning. Vi tänker långsiktigt och vill att du som medarbetare ska växa och utvecklas, därför ser vi gärna att du är motiverad att på sikt läsa vidare inom vård- och omsorg. Vi kommer att prioritera kandidater som har de förkunskaper som krävs.
Urval och intervjuer kommer påbörjas under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Izabella Bergenrot Levin izabella.bergenrot.levin@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3660824 Jobbnummer
9784031