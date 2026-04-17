Vårdbiträde/undersköterska till Trägårns hemtjänst
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Vi på Trägårns hemtjänst söker nu en ny kollega. Hos oss får du arbeta med att ge god service, skapa fina relationer och bidra till förhöjd livskvalitet för varje enskild person. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra medborgare i behov av stöd, vård och omsorg.
Med cykel eller en kort promenad tar du dig hem till kunden. Du utför omvårdnadsuppgifter, såsom personlig hygien, omvårdnad och medicinska insatser samt ger stöd och hjälp med hushållssysslor. Som undersköterska kommer du arbeta som fast omsorgskontakt för en eller flera individer. Det innebär att du deltar vid välkomstsamtal där du tillsammans med den enskilde planerar stödinsatser. Du ansvarar för individens genomförandeplan och dokumenterar i journalsystemet Treserva. I rollen ingår det även att ha en nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi ser det friska och lockar fram personens egna förmågor.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver äldreomsorg i kommunal regi i Linköping. Här finns det cirka 1200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Linköpings kommun har lång och väletablerad erfarenhet av vård och omsorg för våra äldre invånare.
Trägårns hemtjänst är beläget i centrala Linköping nära trädgårdsföreningen. Vi utgår i från våra lokaler på Trägårns trygghetsboende som består av 36 lägenheter. Verksamheten är uppdelad i flera olika arbetslag där totalt 27 medarbetare ingår.
Din arbetstid är förlagd dag, kväll och helg.
Du som söker
Vi söker dig som har en fullständig gymnasieutbildning och det är meriterande om du är utbildad undersköterska. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete inom vård, stöd och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Vi vill att du har goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt och har god datakunskap. I ditt arbete behöver du kunna cykla.
Vi söker dig som är självgående, tar ansvar över dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
I denna rekrytering förekommer språktester.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
581 81 LINKÖPING Kontakt
Marie Svensson marie.k.svensson@linkoping.se
9861625