Vårdbiträde/ undersköterska till Ekbackens vårdboende
2025-08-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Är du en person med erfarenhet av äldre och som drivs av att ge vård, stöd och omsorg utifrån individuella behov? Då kan tjänsten som vårdbiträde på Ekbackens vårdboende vara något för dig!
Nu söker vi på Ekbackens vårdboende 7 st nya kollegor som vill bli en del av vår gemenskap. Tjänsterna är fem tillsvidareanställning samt två vikariat på 75-100 %. För en av tillsvidaretjänsterna är arbetstiden förlagd till vaken natt, resterande tjänster innefattar dag, kväll och helg. Vikariaten är till och med Augusti 2026.
Hos oss får du arbeta med att tillgodose kundernas individuella behov. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra kunder. Du kommer att arbeta för att skapa möjlighet till social samvaro och delta i olika sociala aktiviteter. I tjänsten ingår olika omvårdnadsuppgifter, vilket innefattar exempelvis hjälp vid förflyttningar, personlig hygien, hushållssysslor samt medicinska insatser. Vi arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum) med individens bästa i fokus. Vårt arbete präglas även av ett salutogent förhållningssätt, där vi ser till det friska och lockar fram personens egna förmågor.
I tjänsten kommer du få möjlighet till utveckling i din roll och du tilldelas att vara kontaktperson för några av våra kunder. Detta innebär att du deltar vid välkomstsamtal där du tillsammans med kunden planerar stödinsatser. Du ansvarar för kundens genomförandeplan och dokumenterar i systemet Treserva. I rollen ingår det även att ha en nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter.
Din arbetsplats
Ekbackens vårdboende ligger naturnära i de södra stadsdelarna med goda förbindelser till centrala Linköping. I närheten finns Ekholmens centrum samt fina promenadstråk för rekreation. Boendet har tre paviljonger med totalt 56 platser. Tre av lägenheterna är så kallade dubbletter och är till för par som vill bo tillsammans. I anslutning till lägenheterna finns gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum med tillhörande stor balkong. Denna tjänst innebär att du kommer att arbeta på alla tre paviljongerna.
Hos oss arbetar vi lite extra med aktiviteter för våra boende. Vi anordnar varje vecka olika utbud och de boende deltar utifrån sina behov och intressen. Vi har förmånen att ha ett fritidscenter som är öppet varje vardag och har ett varierat utbud med allt från promenader, högläsning, sittgymnastik, bakning, filmvisning till pub och allsångskvällar någon gång per termin.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd slutförd gymnasieutbildning, gärna som undersköterska, samt erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg. För att ha goda förutsättningar hos oss är det önskvärt med erfarenhet av och kunskap om att arbeta med personer inom somatik, demens och palliativ vård. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetssättet IBIC, salutogent förhållningssätt och kännedom om lågaffektivt bemötande. Vi ser det som en självklarhet att du tar delegeringar såsom medicin, insulin och sond.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och vi vill att du har tidigare erfarenhet av att dokumentera i journalsystem.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
I denna rekrytering ingår språktest. Vid anställning behöver du uppvisa belastningsregister från Polisen.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 250814 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning (5) samt vikariat (2) from 20250814-20260814
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Antal lediga befattningar: 7
Ref. nr: 15622
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Charlotte Ejdehage charlotte.ejdehage@linkoping.se 013-20 84 70 Jobbnummer
