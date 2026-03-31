Vårdadministratör/TakeCare administratör
Praktikertjänst AB / Administratörsjobb / Upplands Väsby
2026-03-31
Information om arbetsplatsen
Östra vårdcentralen är en väletablerad vårdcentral med ca 10200 listade patienter varav 130 inskrivna i hemsjukvården.
Vi som arbetar på vårdcentralen är ca 35 personer som tillsammans bedriver husläkarmottagning med hemsjukvård, diabetesmottagning, Astma/KOL-mottagning och äldre-mottagning. Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är medicinsk sekreterare att arbeta hos oss på Östra vårdcentralen. Du blir en viktig del av verksamheten på Östra vårdcentralen där du är med och bidrar till utvecklingen av våra vård administrativa processer. Tjänsten är dagtid på vardagar. Arbetet är varierat och innefattar bland annat: schemaläggning i TakeCare och plattformen Tandem.Kvalifikationer
Utbildad medicinsk sekreterare med vana i journalsystemet TakeCare. Dina personliga egenskaper
Som person är du driven, flexibel, prestigelös och gillar att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Måndaslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholms län, Östra Vårdcentralen Kontakt
Morvarid Bozorgi morvarid.bozorgi@ptj.se Jobbnummer
