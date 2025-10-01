Valideringsingenjör, Life Science
2025-10-01
Därför är detta jobb för dig På Knightec förstår vi att validering är mer än bara dokumentation. Det handlar om att tillsammans nå gemensamma mål - att leverera en säker produkt och förbättra livskvaliteten för användarna. Du gillar att se helheten från början med krav till slutet med en färdigvaliderad process, utrustning eller system. Du är noggrann och gillar att dokumentera. Du blir en del av vårt kompetensområde inom Validation Management där du får ta del av workshops, mentorskapsprogram och diskussionsforum som främjar kunskapsdelning och samarbete. Du blir även en del av vårt nationella initiativ inom Medtech Compliance där professionell utveckling och samarbete står i fokus.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Ansvarsområden Du kommer ta dig an varierande roller där du stöttar våra kunder och där din expertis kommer tillrätta. Du kommer arbeta med:
Validering och kvalificering av processer, utrustning och datoriserade system inom Life Science-industrin.
Delta i kravsättning, design, inköp och driftsättning, vilket ger dig möjlighet att påverka resultat och utfall.
Kvalifikationer Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och som gillar att lära nytt och dela kunskap med andra. Du har ett tekniskt intresse och är lyhörd. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Kvalitetsorienterat angreppssätt och en vilja att utveckla dig själv och dina kollegor
Ingenjörsexamen inom bioteknik, medicinsk teknik, kemiteknik, datateknik eller liknande.
Självständigt drivit arbetet med validering inom Life Science och varit ansvarig för DQ/IQ/OQ/PQ-faserna.
Erfarenhet av krav- och avvikelsehantering.
God kunskap inom GxP-regelverk, särskilt GAMP5, 21 CFR part 11 och Eudralex Annex 11.
Goda kommunikationsförmågor, i båda svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor på Ångbåtsbron 1, Malmö eller på vårt kontor i Helsingborg, Stortorget 11. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-11-02. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Orfanidou, Talent Acquisition Specialst. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559384-1058), https://www.knightecgroup.com Arbetsplats
Knightec Group Kontakt
Lina Orfanidou lina.orfanidou@semcon.com
9535706