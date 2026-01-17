Väktare Uddevalla/Trollhättan/Mellerud

Q Security AB / Väktarjobb / Mellerud
2026-01-17


Vi söker väktare för uppdrag i Uddevalla, Trollhättan och Mellerud.
Är du utbildad väktare eller vill bli väktare? Här är chansen för dig.
För oss på Q Security är det viktigaste inte bara vad du kan idag, utan hur du är som kollega. Vi söker dig som vill ta ansvar, bidra till laget och förstår vad god service till kund verkligen innebär. Hos oss kommer du till ett fantastiskt arbetslag där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och alltid arbetar tillsammans - men vi förväntar oss också att du är en lagspelare som tar din roll på allvar. Trygghet skapas tillsammans.
Om du har rätt inställning, vilja och respekt för uppdraget tar Q Security-familjen hand om resten. Det innebär introduktion, stöd, utbildning och en tydlig väg in i rollen. Uppdragen omfattar bland annat:

Rondering eller stationära uppdrag

Larmutryckning

Bevakning av fastigheter och verksamheter

Förebyggande trygghetsarbete

Vi erbjuder flexibla anställningsformer - från behovsanställning, deltid till heltid med möjlighet till tillsvidareanställning.

Sista dag att ansöka är 2026-07-16
