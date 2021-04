Väktare sökes till Växjö - Avarn Security AB - Väktarjobb i Växjö

Avarn Security AB / Väktarjobb / Växjö2021-04-04I rollen som behovsanställd väktare i vår tillsynsverksamhet i Växjö ingår du i ett team som dygnet runt, året om arbetar med rondering och larmutryckning i Växjö med omnejd. Därför bör du ha förutsättningar att kunna arbeta långa pass och varierande arbetstider. Arbetstiden kommer främst vara förlagd till kvällar och nätter och din huvudsakliga uppgift kommer vara just rondering och larmutryckning men andra uppdrag, som t.ex. stationärbevakning, kan även bli aktuella.Tjänsteställe: VäxjöArbetstider: VarierandeVaraktighet: Behovsanställning, tillsvidareTillträde: Enligt överenskommelseKvalifikationer: Vi söker säkerhetsmedvetna, sociala, stresståliga och positiva personer med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Väktare arbetar i många olika miljöer med väldigt varierande arbetsuppgifter - vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som har ett tydligt serviceinriktat engagemang. Vi ser även gärna att du kan kommunicera obehindrat på engelska.Våra allmänna krav är att du som söker ska ha:- fyllt 18 år och vara ostraffad- gymnasiekompetens- god svenska i tal och skrift- svensk medborgare- god hälsa och fysik- ordnad ekonomi- B-körkortVäktarutbildning är meriterande. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.Är du rätt person men saknar väktarutbildning? Vi erbjuder dig utbildning och alla nödvändiga instruktioner, om du har den profilen som vi söker för att kunna vara med och bidra till väldsklass.För sökande via AMS/Platsbanken - sök tjänsten via vår hemsida,Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-30Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören. Våra 7 000 medarbetare bidrar dygnet runt, året runt till ett tryggare samhälle och våra värdeord - ansvar - omtanke - samarbete - ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, "säkerhet och ansvarstagande i världsklass".Varaktighet, arbetstidTillsvidare Behov2021-04-04Enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-30Avarn Security AB5671455