Väktare - extra vardagar och helger
2026-04-21
Vi söker färdigutbildade väktare med dokumenterad erfarenhet för behovsanställning till ett stationärt objekt.
Observera att det är viktigt skicka med utbildningsbevis/intyg i ansökan - kompletteringar eller ofullständiga ansökningar hanteras ej och tas bort då dessa anses oseriösa.
Är du en lojal, ödmjuk och serviceinriktad väktare med god samarbetsförmåga? Vill du arbeta i ett team där trygghet, ansvar och professionalism står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Arbetet sker i ett team med hög servicenivå där vi möter besökare, hyresgäster och leverantörer i en privat kommersiell fastighet.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
• Stationär (både inre och yttre)
• Övervakning och kontroller via kameror
• Hantera service anmälan
• Vara behjälplig med information, ledsagning och trygg närvaro
• Samarbeta i team och agera professionellt i olika situationerKvalifikationer
• Färdigutbildad väktare med godkänd: VU1, PYT och VU2
• Flytande svenska samt engelska i tal och skrift
• Tekniskt kunnig med datorer och intresserad (MS Office etc.)
• B-körkort
Minsta erfarenhet i branschen på 2 år efterfrågas, bifoga intyg. Skicka endast in arbetsansökan om du uppfyller dessa krav.
Stort plus om du har utbildning för:
• Akut sjukvård (CABCDE eller motsvarande)
• HLR / D-HLR
• SBA / Brandskydd
• Instruktör för ovan utbildningar
• OV / SKV
Om anställningen:
• Behovsanställning, deltid kan även erbjudas.
• Upp till 12-timmarspass vid behov (t.ex. vid sjukdom, ledighet, semester)
• Lön enligt kollektivavtal Almega / Transportarbetareförbundet
Vi söker dig som:
• Är lyhörd, självgående och serviceminded
• Har en ödmjuk inställning och trivs med att arbeta i team
• Är flexibel och ansvarstagande
• Är en bra representant och ansikte utåt för företaget.
• Vill utvecklas inom bolaget
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Ansökningarna kommer att hanteras löpande och intressanta kandidater kommer att bli tillkallade på intervju.
Har ni inte fått svar inom 5 arbetsdagar efter inskickad ansökan har ni inte gått vidare i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Mejla oss din ansökan - kom ihåg att skicka med utbildningsbevis
E-post: info@gsvsecurity.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behov 2605". Arbetsgivare GSV Security AB
(org.nr 559317-2256)
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9868295