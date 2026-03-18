VA-administratör
2026-03-18
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Är du en strukturerad organisatör som trivs i navet mellan teknik och kundservice? Vill du spela en nyckelroll i ett viktigt samhällsprojekt? Vi på Randstad söker nu en konsult för ett spännande uppdrag hos vår kund i Hässleholm.
Som konsult hos oss på Randstad blir du en del av ett härligt team, men med din dagliga bas hos vår kund Hässleholms Miljö i deras lokaler i Hässleholm. Projektet handlar om att effektivisera och genomföra vattenmätarbyten, där du blir den sammanhållande länken som ser till att logistiken flyter.
Uppdragets omfattning:
Start: 2026-03-30
Period 1: Heltid (100%) i 6 månader
Period 2: Halvtid (50%) i ytterligare 6 månader
Att vara konsult
Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
I rollen som planeringskoordinator ansvarar du för att arbetet ute i fält blir så effektivt som möjligt. Dina huvudsakliga sysslor inkluderar:
Lägga upp rutter och scheman för vattenmätarbyten.
Delge mätartekniker deras dagliga planering och fungera som stöd vid frågor.
Boka tider med kunder via telefon och mail samt informera om genomförandet.
Dokumentera och följa upp utförda arbeten för att säkerställa hög datakvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en naturlig problemlösare med sinne för ordning. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av koordinering, logistikplanering eller liknande administrativa roller.
Är kommunikativ och trivs med att prata med kunder.
Har god datorvana och lär dig nya system snabbt.
Det är starkt meriterande om du:
Har arbetat i systemet Vertigis Future.
Har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag inom VA, miljö eller energi.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
Kristin Svensson kristin.svensson@randstad.se +46707932204
