Utvecklingssamordnare till området vuxen
2026-02-23
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
Socialtjänsten står inför en spännande tid där nya lagstiftningar ska implementeras samt stora reformer väntar runt hörnet.
Vill du vara med att påverka, bevaka och stödja utvecklingen, sök då tjänsten som utvecklingssamordnare inom området vuxen. Du kommer att ha ett givande och stimulerande arbete i utvecklingens centrum.
Socialtjänstens regionala samverkans- och stödstruktur är länets gemensamma resurs för utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst och förstärkt kompetensförsörjning inom socialtjänsten. De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar främst på länsnivå för sammanhållen samverkan och utveckling till nytta för socialtjänsternas verksamhet.
Utvecklingsområdet vuxen inkluderar tre av sex prioriterade utvecklingsområden inom socialtjänstens länsgemensamma satsningar i samverkan. Dessa områden är skadligt bruk/beroende, psykisk hälsa samt ekonomiskt bistånd. Utvecklingsarbetet syftar till att stödja kommunernas utveckling av kunskapsbaserade verksamheter och sammanhållna, lättillgängliga insatser för länets medborgare.
Utvecklingsuppdragen och processerna inom området samordnas av en utvecklingssamordnare som arbetar genom och stödjer de professionellas nätverk som finns lokalt och på länsnivå.
Samordnaren deltar och bevakar utvecklingen i de nationella nätverk som finns inom områdena. Naturligtvis deltar samordnaren utifrån sin kompetens i de övergripande uppdragen som Kommunförbundet genomför på uppdrag av kommunernas socialtjänster. Tjänsten innebär visst resande.
I arbetsuppgifterna ingår att bidra till Kommunförbundets övergripande verksamhetsmål genom att bland annat:
• samordna utvecklingsarbetet i de nätverken som finns inom områdena på Kommunförbundet Västernorrland
• delta i nationella nätverk och arbetsgrupper inom områdena
• omvärldsbevakning inom områdena
• koppla in ett kunskapsbaserat arbetssätt och vetenskapligt stöd till de prioriterade utvecklingsprocesserna som till exempel omställning till ny socialtjänstlag
Kvalifikationer
Du är socionom eller beteendevetare med mångårig erfarenhet av den kommunala socialtjänsten och dess verksamhet för vuxna medborgare inom myndighetsutövning.
Du är välorienterad i socialtjänstens insatser för vuxna medborgare och vilka samarbetspartners som behövs för att skapa sammanhållna, individbaserade insatser.
Du har erfarenhet av att leda och driva framgångsrikt utvecklingsarbete inom socialtjänsten.
Du behärskar Officepaketet, digitala mötesformer och presentationer.
Meriterande:
Det är meriterande med vidare akademiska studier inom de relevanta ämnesområdena, erfarenhet och/eller utbildning inom de nationella utvecklingssatsningar/metodutvecklingen som pågått inom olika områden, riktat till vuxna.
Erfarenhet från ledande funktioner är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har förmåga att leda och driva arbetsprocesser självständigt, strukturerat och i samarbete med andra.
Du har kapacitet ta till dig stora mängder information och sammanfatta relevans för andra aktörer.
Du är analytisk och kan tänka strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv.
Du kan även lyssna in och anpassa genomförandet utifrån sammanhanget och bidra till fruktbara arbetsprocesser tillsammans med andra aktörer.
Du har stor vana att uttrycka dig i tal och skrift med vana att presentera.
Övrigt:
Vill du arbeta i en liten och flexibel organisation med ett viktigt samhällsuppdrag, ha utmanande och varierande arbetsuppgifter tillsammans med kompetenta och inspirerande medarbetare. Ja, då ska du jobba hos oss på Kommunförbundet. Vårt kontor finns i trevliga lokaler i Härnösand, i närhet till tåg- och bussförbindelser.
Kommunförbundet är en flexibel arbetsplats med stora möjligheter till förtroendearbetstid och distansarbete. Vi satsar även på en god livsbalans och erbjuder både friskvårdsbidrag och friskvårdstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@kfvn.se Omfattning
