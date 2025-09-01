Utvecklare/Testare - Kiruna
2025-09-01
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en av våra kunders räkning söker vi nu en Utvecklare/Testare. Vår kund är ett stabilt och tryggt konsultbolag med stark ekonomi. Företaget erbjuder intressanta uppdrag inom offentlig sektor, med fokus på samhällsnyttiga tillämpningar, och en trygg anställning med kollektivavtal. Företaget har funnits sedan 2003 och består idag av ett 100-tal medarbetare.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Kiruna. Du kommer även ha möjligheten att arbeta hemifrån.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
• arbeta i team där utvecklarna skapar applikationskod, enhetstester och automatiserar integrations-/regressionstester
• stärka teamet genom att ta ett gemensamt kvalitetsansvar för det som levereras
• delta i diskussioner om systemarkitektur, kvalitetssäkring och agila metoder
• designa och utföra tester, testfall, testmiljöer och testautomation
• delta i testning under produktutvecklingen
• bidra med input om kvalitetssäkring och agil kravgranskning under Refinement och planering
• estimera, prioritera, planera och koordinera testaktiviteter
• utveckla strategier och arbetssätt för testautomation och använda tekniska verktyg för att utföra tester på olika nivåer (smoke test, regression test, etc.)
• arbeta proaktivt för att förebygga defekter istället för att upptäcka dem
• samarbeta nära med kvalitetssäkring i teamet för att hitta defekter så tidigt som möjligt och snabbt hitta lösningar.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
• Upp till 5 års erfarenhet inom systemutveckling
• erfarenhet av utveckling i C# .Net
• erfarenhet av testning eller automatisering.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av Blazor
• erfarenhet av containers och Kubernetes
• erfarenhet av Azure DevOps
• erfarenhet av CI/CD
• erfarenhet av End to end-testning med t.ex. Playwright, Cypress eller Selenium
Du får:
• stimulerande uppdrag med samhällsnyttiga tillämpningar
• en anställning på ett företag med stabila kundrelationer och samarbeten
• balans i livet där det finns plats för både familj och fritid
• en kompetensresa som är unik för dig och din karriärresa
• en trygg anställning med kollektivavtal och bra förmåner
• en lönemodell som kombinerar anställningstrygghet med rörlig del och vinstdelning
• en platt organisation med närhet till ledning och stor delaktighet
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
Skriv "Utvecklare/Testare - Kiruna" i ärenderaden.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: info@modernera.se
Detta är ett heltidsjobb.
981 47 KIRUNA
