Utvecklare inom BI och Masterdata

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och inom Sektionen IT Säkerhet och Ledning & Uppföljning behöver vi utöka kompetensen inom området för BI och Masterdata.
Vill du vara med och göra skillnad i samhället samtidigt som du får utvecklas i din karriär?
Hos oss får du stora möjligheter att påverka vårt och ditt arbete, allt för att vi ska kunna leverera säkra och kvalitativa lösningar till vår kärnverksamhet. Nu letar vi efter dig, framtidens utvecklare inom områdena BI och Masterdata, som inte bara har ett stort driv och en vilja att utvecklas och lära mer inom området utan som också vill göra en skillnad i samhället.
Som utvecklare kan du exempelvis komma att jobba med analys av stora datamängder för att identifiera trender och mönster och databashantering samt datamodellering. Andra arbetsuppgifter kan vara visualisering av information vilket också hjälper vår verksamhet att fatta informerade beslut eller förvaltning samt vidareutveckling av vår uppföljning- och beslutsplattform. Har du ett intresse för Masterdata kan arbetsuppgifter innefatta förvaltning och vidareutveckling inom området och övrig datadriven utveckling. Något som du alltid, oberoende på inriktning, kommer att få göra är dock att bidra till att ständigt förbättra vårt arbetssätt och våra processer för datastyrning och datakvalité.
Som utvecklare inom BI och Masterdata ingår du i ett Agilt utvecklingsteam där ni tillsammans ansvarar för att ta fram digitaliserade lösningar som uppfyller verksamhetens behov. I teamet kommer du få stöd och hjälp av engagerade och hjälpsamma kollegor som delar med sig av sin kompetens och erfarenhet inom området.
Vi tror på utveckling hos våra medarbetare och det finns stora möjligheter att påverka riktningen för just din utveckling beroende på vad du brinner för.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar ett stort ansvar för dina uppgifter samt driver dina processer framåt. Du styrs av ett tydligt mål- och resultattänk vilket också genomsyrar dina prioritering, din planering och ditt agerande. Vidare är du flexibel och du har lätt för att anpassa dig utifrån ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändring. Som person är du även kreativ och du kommer ofta med nya idéer och har ett nytänkande som lätt kan omsättas i praktiken. Slutligen har du även en god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och är både lyhörd och tydlig i din kommunikation.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom relevant ämnesområde, exempelvis högskole- eller civilingenjör inom systemvetenskap, datavetenskap, statistik och dataanalys eller yrkesutbildning inom BI-området. Alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av databaser och SQL
* Erfarenhet av datadriven utveckling
* Kunskap inom databaser och SQL
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Utbildning med inriktning mot BI/AI
* Erfarenhet som utvecklare inom BI
* Erfarenhet som utvecklare inom Masterdata
* Erfarenhet inom AI
* Erfarenhet av agila arbetssätt, så som Scrum eller Kanban
* Erfarenhet av systemutveckling i exempelvis C#, Java eller motsvarande
* Erfarenhet av Microsofts Azure DevOps eller motsvarande system
* Erfarenhet av att arbeta inom en myndighet
* Kunskap inom datamodellering och data warehouse
* Kunskap inom Microsoft BI-svit (SQL Server, SSIS, SSAS)
* Kunskap inom systemutveckling och agil utvecklingsmetodik
* Kunskap inom Power BI
* Kunskap inom BIML
* Kunskap inom Azure DevOps eller motsvarande system
* Kunskap inom Masterdata
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
