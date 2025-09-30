Utrustningsmekaniker till Södertälje

Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Södertälje
2025-09-30


Vi söker nu en utrustningsmekaniker till en auktoriserad märkesverkstad i Södertälje. Vi söker dig som älskar att arbeta med bilar! Är du intresserad och tror att det är dig vi söker? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Arbetsuppgifter
Som utrustningsmekaniker arbetar du främst med leveransservice och montering av tillbehör så som motorvärmare, dragkrok, extraljus, alkolås, skåpinredningar och mycket mer.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Profil
Vi söker dig som har kunskap och stort intresse av bilar. Du har fordonsutbildning alternativt tidigare erfarenhet av yrket. Du är självständig och kan ta ett eget stort ansvar, och samtidigt har en god samarbetsförmåga mot kollegor då ni ständigt hjälper varandra. Din personlighet värderas högt, då det är viktigt att du bidrar till en bra stämning i gruppen. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god känsla för service och att du har inställningen att alltid se lösningar.
Det är mycket meriterande ifall du har kunskaper inom el samt kan läsa ett el schema.
Övriga krav - B körkort - Talar och skriver svenska och engelska obehindrat

Är du intresserad och tror att det är dig vi söker? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/

Arbetsplats
Fordonsakademin

Kontakt
Karwan Mustafa
karwan@fordonsakademin.se

Jobbnummer
9533773

