Utredningssekreterare till kommittén Implementeringsrådet
Kommittén: Ett implementeringsråd för genomförande av EU-rättsakter med konsekvenser för företag i Sverige
Är du samhällsintresserad och vill utföra ett betydelsefullt arbete som bidrar till att stärka svenska företags konkurrenskraft? Vi söker en utredningssekreterare till Implementeringsrådets kansli och erbjuder en självständig roll i händelsernas centrum med prioriterade och meningsfulla arbetsuppgifter.
Om Impelmenteringsrådet
Implementeringsrådet ska bistå regeringen i arbetet med att stärka svenska företags konkurrenskraft genom att undvika implementering över miniminivån av EU-rätt och motverka omotiverade regelbördor samt minska administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader vid genomförande av EU:s regelverk i svensk rätt. Implementeringsrådets arbete ska utgå ifrån ett företagsperspektiv. Implementeringsrådets ledamöter kommer bl.a. från olika näringslivsorganisationer och från akademin.
Arbetet i kansliet innebär att ta fram underlag med analyser och rekommendationer som kan användas av Regeringskansliet före eller under EU-förhandlingar respektive inför genomförandet i svensk rätt. Rådet lämnar löpande in dessa underlag till regeringen. Rådets uppdrag ska slutredovisas den 31 december 2027.
Läs gärna mer om statens offentliga utredningar och arbetet i Implementeringsrådet.
Arbetsuppgifter
Kansliet består av flera utredningssekreterare med olika profiler och bakgrund. Uppdraget att analysera hur företag kan komma att påverkas av nya EU-regler, dels i ett tidigt skede inför förhandling om lagstiftningsförslag, dels i arbetet med genomförande av antagna regler. Som utredningssekreterare kommer du att få vara med i det spännande uppdraget att fortsätta att forma detta arbete i nära samarbete med övriga i kansliet och ordförande i rådet.
Arbetsuppgifterna för dig som utredningssekreterare är bl.a. att
• bevaka Europeiska kommissionens initiativ till ny eller ändrad lagstiftning,
• identifiera kommande EU-rättsakter som bedöms ha stor påverkan på företagens regelbörda, administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader,
• göra ekonomiska analyser av rättsakter som är av särskilt intresse för företag i Sverige,
• ta fram förslag till underlag med analyser av frågor i kommande rättsakter och rekommendationer till regeringen om genomförandet av nya eller ändrade EU-rättsakter.
Vi söker dig som är ekonom men högskole- eller universitetsexamen i nationalekonomi eller annan relevant utbildning med erfarenhet av beräkningar i samband med konsekvensanalyser av reglers påverkan bl.a. på företag. Kunskaper i rättsekonomi och företagsekonomi är meriterande och vi ser gärna att du har erfarenhet av EU-förhandlingar samt erfarenhet av att ha arbetat med EU-frågor i Regeringskansliet. Även erfarenhet av tidigare erfarenhet av utredningsarbete eller från myndighet är meriterande.
Dina egenskaper
Som person är du självgående, drivande med förmåga att snabbt sätta dig in i nya frågor och arbetssätt. Du behärskar svenska språket i skrift mycket bra, är en god stilist, flexibel och har god samarbetsförmåga samt är noggrann och analytisk.Övrig information
Som utredningssekreterare anställs du på en tidsbegränsad anställning inom ramen för Löne- och förmånsavtal för sakkunniga (specialister) inom Regeringskansliet. Tillträde så snart som möjligt tom 30 september.
Tjänstgöringsort är i huvudsak Stockholm men det kan finnas möjlighet att jobba från våra kommittélokaler i Malmö, Göteborg och Jönköping.
Är du intresserad?
Vill du veta mer, kontakta gruppchef Marie Römpötti på telefon 08-405 92 80 eller kansliråd Lisa Ståhl på telefon 08-405 96 09. Du är också välkommen att kontakta Implementeringsrådets kanslichef Lena Hägglöf 08-405 23 29.
Välkommen att registrera din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 december.
