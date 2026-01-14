Utredare inom trafikbuller
2026-01-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en utredare inom trafikbuller för att stödja en kommun i arbetet med planering av ny bostadsbebyggelse. Uppdraget omfattar att ta fram underlag och bedömningar kopplade till trafikbuller som kan användas i plan- och beslutsprocesser.
ArbetsuppgifterGenomföra trafikbullerutredning för planerad bostadsbebyggelse.
Sammanställa utredningsresultat och leverera tydliga underlag som kan användas i fortsatt planering.
Föra dialog med relevanta intressenter för att säkerställa att utredningen möter behov och förväntningar.
KravDokumenterad erfarenhet av att genomföra trafikbullerutredningar kopplade till bostadsbebyggelse.
Förmåga att ta fram skriftliga underlag med tydliga slutsatser och rekommendationer.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
