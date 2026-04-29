Uthyrningssamordnare
Vi söker en uthyrningssamordnare till vår verkstad
Vill du ha en central roll där struktur, entreprenörsanda och lyhördhet står i fokus? Trivs du i en administrativ roll med många kontaktytor där du får kombinera planering, service och ansvar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om verksamheten
Vår verkstad i Grödinge, söder om Stockholm, består av ca 10 medarbetare som arbetar inom uthyrning, lastbilsverkstad och maskinverkstad. Vår verkstad har daglig kontakt med våra verksamhetsområden där vi tillgodoser våra projekt med maskiner, handverktyg mm. Vi reparerar, servar och underhåller vår maskinpark för att produktionen ska kunna löpa enligt tidsplan. Vår uthyrningsverksamhet har en central roll för att produktionen ska fungera.
Om rollen
Som uthyrningssamordnare hjälper du till för att vår uthyrningsverksamhet fungerar smidigt och effektivt. Rollen är i grund och botten administrativ men det operativa arbetet kommer även att vara i fokus. Att samordna och vara länken mellan uthyrningsdelen och verkstaden blir en viktig del i ditt arbete, därför kommer samverkan och ditt engagemang för en effektiv och serviceinriktad verkstad vara central.
Du är länken mellan partners, kollegor, verkstad och system och ser till att rätt förutsättningar finns för att utrustning ska finnas på rätt plats, i rätt tid - och i rätt skick.
Rollen är både administrativ och operativ och passar dig som gillar struktur, planering och daglig kontakt med människor. Din förmåga att kommunicera och prioritera din arbetsvardag är ingen utmaning för dig och ditt driv att vilja utveckla och förbättra vår uthyrningsdel är något du verkligen ser fram emot att få arbeta med!
En arbetsdag i verkstan kommer variera men vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat att:
• Effektivisera uthyrningsdelen
• Uppdatering och underhåll av våra system
• Vara kontaktperson och föra löpande dialog med våra olika verkstadsavdelningar och samarbetspartners
• Kostnadsuppföljning och fakturering
• Uppdatering av prislistor
• Inventering
• Utveckla arbetsmetoder och processer
Vi tror att du som söker
Har erfarenhet av administration, gärna inom verkstad och uthyrning
Är strukturerad, noggrann och har god planerings- och samordningsförmåga
Har entreprenörsanda och motiveras av att effektivisera och utveckla verksamheter
Har god systemvana inom Officepaketet, meriterande om du har erfarenhet av Hyrma och Next
Kan se helheten och planera samt prioritera sin arbetsvardag
Trivs med kundkontakt och har ett serviceinriktat arbetssätt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Krav: B-körkort
Lotuskoncernen
Som anställd hos oss blir du en del av en stor verksamhet med goda möjligheter till individuell utveckling. Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö är grunden till allt vi gör och vi utbildar självklart dig och dina kollegor inom dessa områden. Att vara en föregångare för att minska branschens miljöpåverkan är en roll vi med stolthet tar på oss.
Vi är anslutna till kollektivavtal och erbjuder även friskvårdsbidrag och hälsoundersökningar.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.lotusab.se
Ansökan & rekryteringsprocessen
Vi går igenom ansökningar löpande och därefter sker urvalsprocessen genom telefonintervju samt fysisk intervju. När vi har hittat rätt person sker tillträde efter överenskommelse med önskemål om tillträde så snart som möjligt.
Kontakt vid frågor om verksamheten:
Martin Lundberg, AvdelningschefMartin.lundberg@lotusab.se
0705770100
Kontakt vid övriga frågor:
Helena Eriksson, HR-chefHelena.eriksson@lotusab.se
0705253466
Ansökan
Skicka din ansökan till rekrytering@lotusab.se
Vi kallar till intervjuer löpande så tveka inte att skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: rekrytering@lotusab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lotus Maskin & Transport AB
(org.nr 556539-5406), http://www.lotusab.se
Hästmossevägen 7 (visa karta
)
147 71 GRÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verkstad Grödinge Jobbnummer
9882847