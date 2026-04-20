Uthyrare kommersiellt
Fastighets Ab Balder / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-04-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fastighets Ab Balder i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Upplands-Bro
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi är inte som andra fastighetsbolag. Vi är Balder. Vi är en koncern som har kommit dit vi är idag med driv, engagemang, affärsmässighet och kunniga kollegor. Vi är duktiga idag men vi vill bli ännu bättre. För att hitta kunderna behöver man våga tänka nytt och prova sig fram. Nu söker vi en erfaren uthyrare som ska hyra ut våra vakanta lokaler i Stockholm.
Vi söker dig som drivs av affärer, men som också förstår att det är människorna bakom som skapar de bästa resultaten. I rollen som uthyrare hos oss får du arbeta nära både kunder och kollegor i en dynamisk vardag där du ansvarar för hela uthyrningsprocessen. Du identifierar affärsmöjligheter, bygger relationer och matchar rätt verksamhet med rätt lokal, från första kontakt till signerat avtal.
Hos oss är varje affär viktig, men minst lika viktigt är hur vi gör affärer. Vi tror på lagarbete, driv, engagemang och en kultur där vi stöttar varandra för att nå gemensamma mål. Därför söker vi inte bara en skicklig uthyrare, utan en person som bidrar med energi, närvaro och ett genuint intresse för både människor och affärer.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har några års erfarenhet av kommersiell uthyrning eller inom kommersiell förvaltning, och det är meriterande om du även har erfarenhet av försäljning, och trivs i en målstyrd miljö där du får ta ansvar och driva ditt eget arbete framåt. Du är affärsmässig, nyfiken och har en naturlig förmåga att skapa förtroende i mötet med andra. Du har också ett intresse för fastighetsbranschen och en vilja att fortsätta utvecklas tillsammans med oss.
B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är en förutsättning. Hos oss räknas varje affär, och varje person. Vi bygger framgång tillsammans, där både resultat och kultur är avgörande.
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka då in din ansökan redan idag eftersom vi arbetar med löpande urval. Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort: Stockholm, arbete på plats fem dagar i veckan. Om du vill veta mer om rollen kan du kontakta rekryterare Matina Khosravian via matina.khosravian@balder.se
alternativ vår verksamhetsutvecklare Filip Falfors via filip.falfors@balder.se
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor.
Hjärtligt välkommen att bli en del av oss och en bransch som är full av möjligheter!
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Balder
(org.nr 556525-6905), https://karriar.balder.se
Tulegatan 2A (visa karta
)
113 58 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9864176