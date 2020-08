Utesäljare inom VA till Ahlsell - Sydvästra Skåne - TNG Group AB - Säljarjobb i Malmö

TNG Group AB / Säljarjobb / Malmö2020-08-26Trivs du med att lösa problem och bygga värdeskapande relationer? Vill du hjälpa kunder att hitta nya lösningar inom VA segmentet?Som utesäljare för VA hos Ahlsell i sydvästra Skåne, kommer du att vara ute och träffa kunder, bygga relationer och driva försäljning. Du arbetar inom segmentet VA och dina kunder finns i sydvästra Skåne! Vill du bli en del av vårt engagerade team och vara med och göra det enklare att vara proffs?Sök tjänsten redan idag!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Hos Ahlsell blir du en del av en organisation med ett stort hjärta, engagemang och ett öppet och hjälpsamt arbetsklimat. Som utesäljare får du en nyckelroll i försäljningsteamet, en utvecklande roll med stor variation och eget ansvar.Du kommer att rapportera till Försäljningschefen för VA och jobbar även tätt tillsammans med innesäljare och butiksäljare för att tillsammans bygga bra resultat och ta marknadsandelar. Ahlsell är ett av de starkaste varumärkena i branschen med ett brett sortiment, vilket ger dig ett försprång. Din förmåga att förstå kunden och pitcha rätt lösning, kanske en som kunden inte visste fanns, kommer att bli avgörande för din framgång.Givetvis har du tjänstebil och får stora möjligheter att utvecklas!DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERSom utesäljare hos Ahlsell är ditt mål att göra det enklare att handla och vara proffs! Du kommer att spendera stor del av din arbetstid ute på fält hos dina kunder, där du lyssnar på kundernas behov, bygger värdeskapande relationer och hittar lösningar - ibland lösningar som kunden inte visste fanns. Dina dagar ansvarar du själv för att planera.Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:* Affärsansvar för Ahlsells kunder inom segmentet VA* Göra affärer med helhetslösning och kundnytta i fokus* Strukturera och prioritera din kundportfölj utifrån potential* Bygga ett nära samarbete med kollegor, innesälj, butikssälj och regionala/nationella KAM:ar* Utifrån kundbehov utveckla Ahlsells tjänsteutbud inom ditt ansvarsområde* Agera lösnings- och utvecklingsorienterat i samarbete mellan VA och andra affärssegment inom Ahlsell* Arbeta i affärssystem och CRM-system för att bygga kunskapROLLEN INNEBÄR I KORTHETSom utesäljare förväntas du vara ute på fältet där dina kontaktytor är personer i beslutsfattande roller såsom VD, Inköp, Projekt-, Arbetsledare m fl. Du träffar allt från små företag till större organisationer. Rollen innebär att du kommer att arbeta resultatorienterat och strukturerat samt sätter mål och planerar dina aktiviteter för att nå dina mål. Du utgår från ett av Ahlsells kontor i sydvästra SkåneVEM ÄR DU?För rollen som utesäljare hos Ahlsell ser vi att du har tidigare erfarenhet av B2B försäljning och brinner för mötet med kund. Du gillar helt enkelt att göra affärer, tar vara på möjligheter och får saker att hända. Du bör motiveras av att skapa goda resultat och affärsrelationer men framförallt är det ditt inre driv, att "vilja göra skillnad" som driver dig framåt.Har du utbildning inom försäljning eller tidigare erfarenhet inom VA eller bygg & anläggning är det meriterande. Oavsett behöver du ha ett stort intresse för byggprocessen. Du bör även ha god datorvana och kunna hantera Office program. Är du van vid att arbeta i CRM-system är det ännu bättre. Som person ser vi att du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du behöver även ha B-körkort i rollen som utesäljare.Du trivs med att skapa kontakter och känner dig bekväm i mötet med människor på alla olika nivåer i en organisation, både internt och externt. Då du kommer att ha ett tätt samarbete med kollegor och innesälj, tror vi att samarbete kommer naturligt för dig, att du delar med dig av dina kunskaper och gärna stödjer och ibland leder andra. För att nå resultat behöver du trivas med ansvar och ha ett systematiskt arbetssätt, där du planerar ditt arbete och din tid på ett effektivt sätt. Dina dagar kommer att se olika ut och det är viktigt att du kan se förändring som något utvecklande och är orädd och öppen för att testa nya tillvägagångssätt.INTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-08-26Fast lönSista dag att ansöka är 2020-09-25Tng Group AB5334592