Ute Säljare
H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H & K Entreprenad AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker Utesäljare - Taklösningar för framtiden
Vill du vara med och utveckla ett växande företag inom takbranschen? Vi söker en driven utesäljare som brinner för kundmöten, långsiktiga relationer och försäljning av kvalitetstak.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Som utesäljare hos oss blir du företagets ansikte utåt. Din uppgift är att aktivt bearbeta nya och befintliga kunder, främst fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt, behovsanalys och offert, till uppföljning och avslut.
Vi erbjuder dig en spännande roll med stor frihet under ansvar, där du får arbeta med produkter och tjänster som gör skillnad för våra kunder i vardagen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg, entreprenad eller tak.
Trivs med att skapa nya kontakter och bygga förtroendefulla relationer.
Är resultatinriktad och har en stark drivkraft.
Har B-körkort.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett expansivt företag.
Marknadsmässig lön med fast del + provision.
Kontinuerlig produkt- och säljutbildning.
Ett starkt varumärke och högkvalitativa produkter/tjänster att arbeta med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Utesäljare
E-post: info@hkentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utesäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9468242