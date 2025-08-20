Ute Säljare

H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-20


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos H & K Entreprenad AB i Stockholm, Göteborg eller i hela Sverige

Vi söker Utesäljare - Taklösningar för framtiden

Vill du vara med och utveckla ett växande företag inom takbranschen? Vi söker en driven utesäljare som brinner för kundmöten, långsiktiga relationer och försäljning av kvalitetstak.

Publiceringsdatum
2025-08-20

Om tjänsten
Som utesäljare hos oss blir du företagets ansikte utåt. Din uppgift är att aktivt bearbeta nya och befintliga kunder, främst fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt, behovsanalys och offert, till uppföljning och avslut.

Vi erbjuder dig en spännande roll med stor frihet under ansvar, där du får arbeta med produkter och tjänster som gör skillnad för våra kunder i vardagen.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg, entreprenad eller tak.
Trivs med att skapa nya kontakter och bygga förtroendefulla relationer.
Är resultatinriktad och har en stark drivkraft.
Har B-körkort.

Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett expansivt företag.
Marknadsmässig lön med fast del + provision.
Kontinuerlig produkt- och säljutbildning.
Ett starkt varumärke och högkvalitativa produkter/tjänster att arbeta med.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Utesäljare
E-post: info@hkentreprenad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utesäljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
H & K Entreprenad AB (org.nr 559301-3641)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
HK Entreprenad

Jobbnummer
9468242

Prenumerera på jobb från H & K Entreprenad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos H & K Entreprenad AB: