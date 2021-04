Utbildningssäljare Till Modernt Och Framåtlutat Bolag - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-10Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Är du entreprenöriell, affärsmässig och härlig säljpersonlighet som söker din nästa utmaning?Nu söker vi dig som vill sälja marknadens effektivaste utvecklingsprogram för entreprenörer i B2B som ska öka ambitionen för framgång i sina bolag. Utvecklingsprogrammen driver förändring på riktigt och hjälper kunderna att göra konkreta och mätbara förflyttningar hos bolagen i form av tillväxt, lönsamhet och stabilitet. Det är avgörande att du brinner för att jobba nytänkande och är peppad på att jobba nästan uteslutande med new business.Vi erbjuder digBolaget erbjuder dig en framåtlutad företagskultur med kompetenta, ambitiösa och härliga kollegor. Vi går den extra milen för att rekrytera rätt personer.Vårt ledarskap av dig är närvarande och feedbackfokuserat, både är uppmuntrande och samtidigt rakt för att hålla en snabb utvecklingstakt.Bolaget har långa och nära kundrelationer. Vi vågar välja rätt kunder och uppdrag och välja bort de kunder som t.ex. gör världen sämre, är svåra/otrevliga att jobba eller ha en instabil ekonomi.Du får bra förmåner som tjänstepension, sjukvårdsförsäkringar och arbeta i fantastiska lokaler på Söder. Vill du trots det jobba hemma ibland och/eller flexa med tider så går det alldeles utmärkt. Vi erbjuder en bra fast ersättning och en rörlig ersättning som motiverar högpresterare.Uppdrag och rollDitt uppdrag att sälja transformerande och disruptiva utvecklingsprogram till entreprenörer som ska öka tillväxt, lönsamhet och stabilitet. Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden består bland annat av:Du kommer att jobba med hela B2B-säljprocessen från start till mål av våra utvecklingsprogramDu kommer att ha en tydlig budget med konkreta resultatmålDu kommer att vara aktiv på LinkedIn med social selling på LinkedInDu kommer att jobba både med kunder i Stockholm, men också på distans med kunder i resterande Sverige och i troligen även utomlandsTjänsten kräver att du är livsglad, självdriven, ihärdig, med passion för new business och trivs i högt tempo. Du har en utvecklad affärsförståelse och vill utvecklas inom försäljning. Du är strukturerad och kan arbeta med uppsökande med hög aktivitet utan att tappa fokus samt att du drivs av att nå och överträffa dina egna och andras förväntningar. Du förstår och uppskattar hur viktigt det arbete som hunter är i att hitta nya kunder.Du är van vid att driva ditt arbete framåt, ansvara för en egen försäljningsbudget och trivas med att arbeta självständigt och med mycket eget ansvar. Vi vet att du har en positiv inställning till livet och älskar kontaktskapandet i säljrollen.Vi söker dig som har minst något eller några års erfarenhet av rollen som säljare och har arbetat med B2B-kunder. Om du dessutom har erfarenhet av att ha jobbat nära ägarledda bolag så är det ett stort plus.2021-04-10Det är meriterande om du har akademisk utbildning eller liknande eftergymnasial utbildning.Du har troligtvis jobbat i en försäljningsroll i ett kunskapsintensivt bolag tidigare, med höga mål som både fokus och resultat. Driv och affärsförståelse viktigare än formell utbildning. Du skriver/talar och kan hålla i säljdialoger på engelska.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet säljroller och mediebranschen.Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de absolut bästa kandidaterna.Sista dag att ansöka är 2021-04-24Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5683335