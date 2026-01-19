Utbildningsofficer
Försvarsmakten / Militärjobb / Göteborg Visa alla militärjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Är du yrkesofficer med erfarenhet av utbildning- och övningssamordning? Är du intresserad av att jobba med samordning av utbildning och övningsplanering och vill vara en bidragande del i tillväxten och expansionen av Försvarsmakten? Ta då den unika möjligheten och sök tjänsten som utbildningsofficer på övnings- & utbildningsavdelningen (G7) vid regementsstaben på Älvsborgs amfibieregemente.
Om enheten
Älvsborgs amfibieregemente ansvarar för övning, utbildning och produktion av krigsförband; amfibiebataljon, bevakningsbåtkompani samt förband inom den marina militärbasen. Huvuduppgifterna för övnings- & utbildningsavdelningen på Amf 4 regementsstab är planering och genomförande av större gemensamma övningar samt samordning av utbildningar. Idag består G7 vid Amf 4 regementsstab av fyra befattningar av yrkesofficerare. Funktionen samordnar i vissa delar hela regementets och dess krigsförbands behov. Garnisonsområdet är utspritt från Göteborgs södra skärgård till norra delen av Bohuslän. Den ökning av anställda vid de olika förbanden och enheterna som pågår, innebär ökade krav på samordning inom utbildning och övning. Både nationellt som internationellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker nu en utbildningsofficer som i sitt arbete kommer samordna utbildning samt deltaga vid planering, genomförande och utvärdering av övningar. Huvudsakligen är din arbetsplats på Käringberget i Göteborg men under flera tillfällen kommer du ingå i övningsledning på annan ort eller åka på planeringsmöten på olika platser i Sverige. G7 arbetar tillsammans med övriga stabens avdelningar, med krigsförbanden och andra stödjande enheter på garnisonen. Huvudsakligen sker arbetstid vid normal arbetsvecka, men det förekommer arbete även på kväll och helg. Arbete med stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna förekommer också periodvis. Du behöver vara beredd att på uppdrag av högre chef lösa tillkommande uppgifter inom ramen för eget ansvars- och kompetensområde.
Exempel på några av G7 uppgifter är att:
• Samordna utbildningsfrågor inom regementet och i dialog Sjöstridsskolan och andra marina förband
• Handlägga inbjudan till kurser/utbildningar samt kursanmälan av elever
• Delta i marinstabens övningsplanering på lång sikt
• Leda planering vid deltagande i större gemensamma övningar på kort och mellanlång sikt
• Genomför utvärderingar vid övningar samt erfarenhetshantering
• Leder regementets stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna
• Utgöra övningsledning under övningar
• Genomföra utvärdering och evaluering av krigsförbanden
KRAVPubliceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• Utbildad specialistofficer OR6/7/8 eller officer OF1/2 med erfarenhet av utbildningssamordning och övningsplanering
• B-körkort
• Mycket god kunskap i tal och skrift på svenska och engelska
• Godkänt FM FysSDina personliga egenskaper
Du är positiv, lösningsorienterad och van att arbeta självständigt likväl som i grupp. Du bör vara initiativtagande, noggrann och uppskatta att arbeta i en miljö med periodvis högt tempo. Du har ett prestigelöst förhållningssätt till arbetsuppgifter och en god förmåga att efter givna prioriteringar planera och organisera eget arbete. Tjänsten ställer krav på att arbetet kan bedrivas på dygnets alla timmar och under svårare förhållanden i syfte att utvärdera och följa upp krigsförbanden under utbildning och övningar. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av övningsplanering
• Tidigare erfarenhet av stabstjänst
• Erfarenhet av amfibiekårens krigsförband
• Nato-utbildning i evaluering av förband
• Erfarenhet av att arbeta med Försvarsmaktens intranät (EMILIA, PRIO, VIDAR)
• Förarbevis personbil och minibuss
• Utlandstjänstgöring
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida).Övrig information
Anställningsform: 100% tillsvidare enligt officersförordningen, med provanställning om 6 månader vid återanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg
Resor och kvälls/helg tjänstgöring samt deltagande under övningar förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Chef G7, Johan Karlsson amf4-g7@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1, Claudia Kremer, amf4-g1@mil.se
Fackliga företrädare
SEKO Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se
OF Amf 4 Niklas Bryngelsson, of-amf@officersforbundet.se
Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO saco-gbg@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar som utbildningsofficer hos oss på Amf 4 senast 2025-11-23.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9691700