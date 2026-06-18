Utbildningskoordinator
Malmö universitet / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-18
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Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi söker
Vi söker en utbildningskoordinator på heltid.
Innehåll och arbetsuppgifter
Du kommer att vara organiserad under Gemensamt verksamhetsstöd och placerad på kansliet vid Fakulteten för teknik och samhälle, med arbetsplats på Niagara. I Fakulteten för teknik och samhälle ingår Institutionen för datavetenskap och medieteknik och Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik. Miljön är internationell med lärare, forskare och studenter från över 25 olika nationaliteter. Tjänsten avser utbildningsplanering och dimensionering av utbildning samt handläggning.
Som utbildningskoordinator arbetar du nära fakultetens ledning och institutionernas biträdande prefekter för utbildning, både strategiskt och operativt med utbildningsplanering och utbildningsutbud. Arbetet innefattar såväl planering, uppföljning och analys gällande innehåll och dimensionering. Centralt är att arbeta med fakultetens utbildningsprognoser och ge stöd till institutionernas prognosarbete. Exempel på arbetsuppgifter som ligger inom utbildningskoordinators ansvarsområde är
att ha överblick och se till att institutionernas utbildningsadministrativa processer fungerar och att deadlines hålls,
ansvara för att samordna utbud och att utbildningsutbudet är korrekt,
lägga upp programtillfällen och strukturer,
ansvara för fakultetens interna antagningsprocess, bl a kontrollera planeringstal och följa upp prognoser, bevaka utbildningsutbud, samordna antagning, registrering och platsgarantier,
ge stöd i utbildningsadministrativa frågor till fakultetsledning och institutionernas biträdande prefekter och programledare,
stödja verksamheten gällande lagar, förordningar och universitetsinterna regelverk.
Förutom ovan angivna uppgifter har du också uppgiften att vara handläggare i fakultetens utbildningsnämnd och grundutbildningsberedning. Utbildningskoordinator är också handläggare för ärenden som till exempel utbildningsplaner, kursplaner, rutiner, riktlinjer samt avveckling och inrättande av kurser och program.
Administration inom andra områden kan komma att ingå.
Rollen som utbildningskoordinator innebär att du behöver samarbeta med många medarbetare i en komplex miljö. Din roll är en viktig resurs för att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med fakultetens utbildningsutbud och utbildningsadministrativa frågor.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Du ska ha akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant och mycket god erfarenhet av kvalificerat arbete med utbildningsadministration inom högskolesektorn. Du har arbetat med utbildningsplanering eller kvalificerad handläggning av utbildning.
Som utbildningskoordinator har du en central roll i att stödja institutionernas utbildningsarbete vilket ställer stora krav på att du har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och tar dig an uppgifterna på ett prestigelöst sätt. Samtidigt kräver rollen att du är drivande och konstruktiv då de utbildningsadministrativa processer du arbetar med har tydliga deadlines. Arbetet med utbildningsplanering och uppföljning kräver också att du är analytisk och kan se och förklara samband på ett pedagogiskt sätt. Rollen som utbildningskoordinator förutsätter också att du har god förståelse för universitetet som myndighet och har god förmåga att tolka och tillämpa regelverk inom ditt kompetensområde. Arbetsbelastningen kan under perioder vara hög varför det är viktigt att du kan planera och prioritera ditt arbete.
Vi jobbar dagligen i en mängd olika datasystem och du behöver ha en utvecklad systemförståelse och vara bekväm med att lära dig nya digitala verktyg. Du behärskar universitetsgemensamma verktyg som Ladok, Utbildningsinfo och Canvas samt har god kännedom om ansökningssystem såsom NyA. Du är van användare av Microsoft 365. Universitetet är en internationell miljö och verksamheten förutsätter att du har mycket goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kommer att göra en helhetsbedömning och anställa den som har bäst förutsättningar att utföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna.
Arbetsplats
Kansliet vid fakulteten för Teknik och samhälle
Upplysningar
Administrativ chef vid TS kansli, Cecilia Ihse, mailto:cecilia.ihse@mau.se
HR-specialist, Christina Magnusson, mailto:christina.magnusson@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Så ansöker du
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2026-08-07. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
Meritförteckning
Relevanta betyg och intyg
Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidatenÖvrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Intervjuer planeras att hållas i vecka 33.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
SACO: mailto:marie.palmnert@mau.se
SEKO: mailto:anne.sundel@mau.se
OFR: mailto:lutfi.zuta@mau.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Universitet
(org.nr 202100-4920), https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
206 05 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Universitet Jobbnummer
9971232