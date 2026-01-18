Utbildnings- och patientsäkerhetschef till Aleris Basal Hemsjukvård
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nu söker vi en nyckelperson till vår verksamhet inom basal hemsjukvård - en roll med ansvar för att driva och utveckla vårt gemensamma arbete inom patientsäkerhet samt våra systematiska utbildningsinsatser gentemot våra fem verksamhetsområden.
Vi eftersträvar en kultur präglad av öppenhet, dialog och kontinuerlig reflektion kring våra arbetssätt. I uppdraget ingår att med ett proaktivt förhållningssätt och god initiativförmåga initiera förbättringar samt tillsammans aktivt bidra till utveckling och kompetens inom organisationen. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheterna och förutsätter ett starkt engagemang för kvalitet, lärande och långsiktig utveckling.
Aleris basala hemsjukvård genomför varje månad cirka 165 000 hemsjukvårdsbesök och har omkring 950 medarbetare. Som Utbildnings- och patientsäkerhetschef kommer du att leda ett team bestående av 10 patientsäkerhetssjuksköterskor. Patientsäkerhetsteamet har sina lokaler vid Alvik Strand, men arbetet innebär även närvaro hos våra verksamhetsområden som finns i Farsta, Sollentuna, Huvudsta, Sabbatsbergs sjukhus och Täby. Möjlighet till distansarbete finns när verksamheten tillåter.
Vi befinner oss just nu i ett stort och spännande utvecklingsarbete där utbildnings- och patientsäkerhetsteamet är en ny, central och viktig funktion för hela verksamheten sedan 1 september 2025.Publiceringsdatum2026-01-18Kompetenser
Vi söker dig som har:
Chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård
Primärvårdserfarenhet gärna inom hemsjukvård
Erfarenhet av kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, gärna som chef eller i stabsfunktion på övergripande nivå
Förmåga att arbeta noggrant och strukturerat, med ett öga för detaljer
Erfarenhet av utredningsarbete kopplat till kvalitetsarbete
Gärna erfarenhet av att bygga upp och utveckla en stödfunktion som fungerar väl i nära samarbete med verksamhet och övriga stödfunktioner.
Meriterande om du har sjuksköterskeutbildning.
Som person har du mycket god samarbetsförmåga och arbetar i nära samverkan med din arbetsgrupp. Du har förmåga att prioritera, arbetsleda och fördela arbetsuppgifter inom patiensäkerhetsteamet samt bidra till ett effektivt och strukturerat arbetssätt.
Du har ett helhetsperspektiv och en god förståelse för vikten av att stötta chefer i deras uppdrag gällande kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Du trivs i en verksamhet som präglas av utveckling och förändring och motiveras av att arbeta i en organisation med hög tillväxttakt.
Uppdraget
Som utbildnings- och patientsäkerhetschef ansvarar du för att leda och styra funktionen i enlighet med gällande lagar, författningar och avtal samt Aleris värderingar. Du säkerställer att våra kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem följs, och du arbetar systematiskt med att utveckla och förenkla arbetsprocesser.
I rollen ingår budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för din verksamhet och du rapporterar till verksamhetschef. Du kommer ingå i basala hemsjukvårdens ledningsgrupp.
Du ansvarar bland annat för att:
Säkerställa att medarbetare följer vår huvudarbetsprocess för avvikelser samt att patientsäkerhetssjuksköterskornas avvikelsehantering fungerar enligt rutin
Hantera IVO- och PAN-ärenden tillsammans med verksamhetschef
Säkerställa genomförande av internrevision samt ge stöd vid extern revision
Stötta verksamhetschef i arbetet med patientsäkerhetsberättelsen
Säkerställa utbildningsinsatser för nyanställda samt ta fram en årlig utbildningsplan
Ta emot och/eller initiera behov av revidering eller framtagande av nya rutiner, riktlinjer och huvudarbetsprocesser
Säkerställa delegeringar och tillhörande utbildningsinsatser, i samarbete med bemanningsteamet och enhetschefer
Säkerställa att vår studenthuvudarbetsprocess efterlevs
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Mars 2026 Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas.
Läs mer om våra förmåner här.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte med att skicka in. Vid frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Annette Enström annette.enstrom@aleris.se
eller rekryterare Linda Edvardsen linda.edvardsen@aleris.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
