Utbildare inom Elektronikingenjör

Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: Göteborg Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom elektronik med ingenjörsinriktning som vill undervisa och vägleda studerande inom modern elektronikutveckling. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på analog och digital elektronik, kretskonstruktion, mätteknik och inbyggda system.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur elektroniska system designas, testas och används i tekniska och industriella miljöer.Publiceringsdatum2026-03-07Arbetsuppgifter
Undervisa i elektronik, komponentlära och elektronikkonstruktion
Handleda studerande i arbete med kretskort, signaler och sensorer
Introducera metoder för mätning, testning och felsökning
Undervisa i teknisk dokumentation och relevanta standarder
Stötta studerande i praktiska projekt och teknisk problemlösning
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund som elektronikingenjör eller inom närliggande område
Har goda kunskaper i analog och digital elektronik
Har erfarenhet av mätteknik, kretskonstruktion eller inbyggda system
Är analytisk och trygg i tekniska resonemang
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
Kontaktuppgifter för detta jobb
malcolm.mustafa@teknikakademin.se
