Utbilda elever inför arbetslivet
2025-10-15
Vi är ett nytänkande företag inom utbildningsbranschen som specialiserar sig på att tillhandahålla utbildare för yrkeshögskolor. Med visionen att skapa en bättre värld genom kunskap och kompetensutveckling, positionerar vi oss som framtidens konsultbolag inom kunskap, utveckling och lärande. Med en familjär atmosfär känner både medarbetare och kunder en stark gemenskap och stolthet över att vara en del av företagsfamiljen.
Som utbildare hos oss är din huvudfokus att leverera utbildning inom ditt expertområde. Vi tar hand om logistiken och administrationen kring uppdragen, så att du kan ägna all din energi åt att ge studenterna den bästa möjliga utbildningen. Rollen innefattar utbildningsplanering, undervisning (både på distans och på plats) samt handledning. Utbildningen planeras och genomförs i samarbete med respektive yrkeshögskola samt utbildningsledare för att säkerställa kvalitén på undervisningen. Utbildningsområde: Psykisk ohälsa
Vi söker dig som har:
Examen som socialpedagog eller liknande utbildning.
Erfarenhet av att jobba med människor med psykisk ohälsa.
Kunskaper inom psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Kunskap om vårdkedjan och samarbetet mellan psykiatrisk och socialpedagogiska insatser.
Kompetens att bidra till delaktighetsskapande insatser i en samordnad vårdplanering och samverka i tvärprofessionella team, oavsett huvudman eller kollegiala team.
Tidigare erfarenhet av att undervisa eller leda utbildningar inom detta område.
Pedagogisk erfarenhet och förmåga att kommunicera information på ett tydligt och begripligt sätt.
Förmåga att anpassa undervisningen efter målgruppens behov och kunskapsnivå.
Goda kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och påverka dina uppdrag samt flexibiliteten att kunna styra din tid med både kortare och längre uppdrag.
Konkurrenskraftig lön som möter din kompetens.
En möjlighet att fokusera helt på din passion för att utbilda.
Stöd från ett team av kompetenta kollegor som hjälper till att forma och strukturera utbildningsprocessen.
Vi prioriterar personlighet framför enbart utbildning och erfarenhet. Vi ser varje medarbetare som en del av vår arbetsfamilj och tror på att bygga starka relationer. Hos oss är arbetsklimatet lika viktigt som kompetensen - vi strävar efter en rolig och trivsam arbetsplats där varje individ känner sig värderad.
Känner du att detta är ett uppdrag för dig? Ansök idag för att se till att du är med på resan för att forma dina framtida kollegor! Ersättning
