USK/Vårdbiträde Hemtjänst

Jobba med omtanke i hemtjänsten!
• För dig som har körkort och vill göra skillnad varje dag - Nu har du möjlighet att välja hur du vill jobba! dag - kväll, bara måndag till fredag?
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du möter människor, skapar trygghet och får känna att ditt arbete verkligen gör skillnad? Då är du varmt välkommen till Akedo Omsorg i Sollentuna!
Skicka din ansökan till: ansokningar@akedo.se
(Skriv vad för tjänst du söker)
Vi anställer löpande - vänta inte med att höra av dig!
Vi söker dig som:
Har svenskt körkort - all vår hemtjänst utförs med bil!
Är ansvarsfull, omtänksam och har ett gott bemötande
Talar och skriver svenska
Kan jobba självständigt men även i team
Vill jobba dag, kväll, helg - eller i den kombination som passar dig
Är intresserad av heltid, deltid eller extra vid behov
Dina arbetsuppgifter:
Hos oss hjälper du äldre personer i deras vardag med till exempel:
Städning, matlagning och inköp
Att skapa trygghet genom ett varmt och respektfullt bemötande
Personlig hygien och omsorg
Du har alltid stöd från vår koordinator och enhetschef - du är aldrig ensam i arbetet.
Därför ska du välja Akedo Omsorg:
Vi är ett hemtjänstföretag med stort hjärta - både för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi jobbar nära varandra och har en stark familjekänsla och arbetsglädje. Hos oss får du vara med och göra skillnad - varje dag!
Redo att bli en del av Akedo Omsorg?
Skicka din ansökan till ansokningar@akedo.se
och berätta gärna vilka tider du helst vill arbeta (dag, kväll, helg eller blandat).
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: ansokningar@akedo.se Arbetsgivarens referens
