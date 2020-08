Uppsala Musikklasser söker en lärare i Hem och Konsumentkunskap - Stift Uppsala Musikklasser - Grundskolelärarjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Stift Uppsala Musikklasser

Stift Uppsala Musikklasser / Grundskolelärarjobb / Uppsala2020-08-26Är du utbildad lärare i HKK och har lärarlegitimation för åk 6-9? Längtar du efter att utveckla undervisningen i en populär grundskola vars själ är musiken? Vill du arbeta på en välkänd årskurs 3-9-skola med stort föräldraengagemang och där alla elever har sitt musikintresse som gemensam passion? Vill du arbeta på en skola med studiemotiverade elever och omtalat trygg studiero?Uppsala Musikklasser söker dig som har adekvat lärarutbildning. Du kommer att arbeta med undervisning i HKK årskurs 6 och 8, i tjänsten ingår mentorskap. Om du även är behörig i Idrott finns möjlighet att kombinera HKK och IDH.I din vardag driver och utvecklar du dina ämnen, och du arbetar nära såväl lärarkollegor som elevhälsa och annan personal på skolan, på vår skola är alla elever allas elever!Vi ser gärna att du arbetar med formativ bedömning och digitalisering som naturliga röda trådar i ditt lärararbete.Skolan har en omfattande konsertverksamhet, och vi har konserter i välkända konsertlokaler i Uppsala - ibland tillsammans med professionella musiker.Uppsala Musikklasser startade sin verksamhet 1982 med två sångklasser och har idag över 500 elever i årskurs 3-9 med inriktning på antingen kör eller orkester. Utöver musiken präglas skolan av hög studiemotivation, trygga och vetgiriga elever, nöjda föräldrar, goda resultat och studiero. Skolan har cirka 50 anställda och är en icke vinstdriven friskola med Stiftelsen Uppsala Musikklasser som huvudman. Vi finns i den vackra byggnaden i Seminarieparken i Uppsala.Alla i vår personal äter kostnadsfri pedagogisk lunch i vår vackra matsal och du får även 1 300 kr per år i friskvårdsbidrag.Tjänst: FerietjänstTillsvidare, 90%Tillträde 2 november 2020 eller enligt överenskommelse.Hos oss är lärarlegitimation ett krav, sökande utan legitimation kommer inte att kallas till intervju.Eftersom vi brukar ha en stor mängd sökande till våra tjänster har vi inte möjlighet att höra av oss till alla som skickar in ansökan. Vi kommer att kalla till intervjuer fortlöpande under ansökningstiden.Ifall du inte hör något från oss inom tre veckor efter sista ansökningsdag, innebär det att tjänsten har blivit tillsatt.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-18Stift Uppsala MusikklasserSeminariegatan 175141 Uppsala5334552