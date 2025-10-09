Upphandlingskonsult till ArkivIT
Om oss ArkivIT är ett ledande konsultföretag med spetskompetens inom digital arkiv- och informationshantering med stort fokus på offentlig sektor. Sedan starten 2010 har vi växt och utvecklats, och vi söker nu en erfaren upphandlingskonsult för att stärka vårt team. Vi arbetar med uppdrag för både offentliga och privata kunder och har en stark kultur som värdesätter kompetens och utveckling.
Om rollen Som upphandlingskonsult hos ArkivIT kommer du att leda och stötta våra kunder genom upphandlingsprocesser och affärsnyttiga lösningar. Du kommer att säkerställa att våra kunder gör affärer på rätt sätt genom effektiva och väl genomförda inköpsprocesser.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Leda och genomföra upphandlingar från start till mål.
Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och regler.
Ge rådgivning och stöd till kunder i hela upphandlingsprocessen.
Arbeta nära både interna och externa intressenter för att uppnå bästa resultat. KvalifikationerKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av upphandling och avtalsarbete, gärna inom offentlig sektor.
Kunskap om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och andra relevanta regelverk.
Goda kunskaper av förekommande upphandlingssystem.
Relevant utbildning inom ekonomi, teknik, offentlig förvaltning eller juridik.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med stora och komplexa upphandlingar.
Erfarenhet av att leda och utveckla processer inom offentlig sektor.
Personliga förmågor Vi söker en analytisk och lösningsorienterad person som har förmågan att se helheten. Du är kommunikativ och har en förmåga att bygga förtroende både internt och med externa parter. Du är strukturerad och har känsla för detaljer.
Vårt erbjudande Hos oss får du en flexibel arbetsmiljö där du har friheten att påverka ditt arbete. Vi erbjuder kontinuerlig utbildning, möjlighet till kompetensutveckling, och ett öppet klimat. Vi värdesätter också att ha roligt tillsammans och arrangerar olika sammankomster där vi kollegor kan umgås och har kul ihop. Daniel, som är din chef, tror på frihet under ansvar, ett coachande ledarskap och att utmana samt utveckla sina medarbetare. Vi är måna om dig som medarbetare och värnar om en lärande miljö, öppet klimat med utrymme för reflektion och feedback.
Ansökan Vänta inte med din ansökan, vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. För frågor, kontakta Daniel Junhag, daniel.junhag@arkivit.se
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: 100%, heltid Placering: Stockholm eller enligt överenskommelse
