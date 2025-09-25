Upphandlingschef
Nu söker vi en upphandlingschef till Region Kronoberg! Är du den engagerade, strategiska och resultatorienterade ledare vi söker?
Region Kronoberg är mitt i Småland med cirka 200 000 invånare och drygt 6 500 medarbetare. Vår vision är "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Hos oss är ledarskap avgörande för att skapa en god arbetsmiljö, säkra flöden och ett professionellt, hållbart arbetssätt - varje dag.
Upphandlingsenheten är en central stödfunktion för hela regionen och har en nyckelroll i att säkerställa att våra verksamheter får tillgång till rätt varor och tjänster. Vi arbetar med allt från avancerad medicinteknik och läkemedel till tjänster, livsmedel, transportlösningar och konsulttjänster. Vårt uppdrag är att bidra till en effektiv användning av skattemedel och samtidigt skapa långsiktiga, hållbara avtal med hög kvalitet.
Vill du vara med och utveckla framtidens upphandling i en samhällsviktig organisation? Då kan det här vara ditt nästa uppdrag.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som upphandlingschef har du det övergripande ansvaret för Region Kronobergs upphandlingsverksamhet, inklusive ekonomi, arbetsmiljö, utveckling och cirka 20 medarbetare. Du leder en strategiskt viktig funktion och har ett stort mandat att påverka både inriktning och arbetssätt. Du rapporterar till ekonomidirektören och ingår i regionens ledningsgrupp för ekonomi och planering.
I uppdraget ingår bland annat att:
* Strategiskt leda och utveckla upphandlingsfunktionen mot uppsatta mål
* Arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö inom enheten
* Ansvara för att regionens upphandlingar sker lagenligt, affärsmässigt och med hög kvalitet
* Skapa förutsättningar för nära samarbete med både verksamheter och externa leverantörer
* Utveckla rutiner, processer och verktyg för effektiv upphandling och avtalsuppföljning
* Utgöra en tydlig och närvarande chef för medarbetare
* Du får möjlighet att leda ett kompetent team av upphandlare och tillsammans skapar ni en professionell, modern och hållbar upphandlingsverksamhet i hela Region Kronoberg.
Vi erbjuder dig:
* Ett spännande och samhällsviktigt uppdrag med stort utvecklingsutrymme
* Möjlighet att vara med och forma framtidens upphandling i offentlig sektor
* Ledarskapsutveckling genom interna och externa chefsutbildningar
* Ett omfattande introduktionsprogram
* En arbetsplats där engagemang, delaktighet och professionalitet värdesätts
Läs mer om våra förmåner här:https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en strategisk och närvarande ledare med dokumenterad chefserfarenhet. Du har förmåga att skapa struktur, driva förändring och leda genom andra. Rollen kräver integritet och mod du är trygg i dig själv och har förmågan att fatta beslut i komplexa situationer.
Vi ser gärna att du har:
* Akademisk examen inom juridik, ekonomi, statsvetenskap eller annan relevant utbildning
* Flerårig chefserfarenhet, gärna med ansvar för både ekonomi och personal
* Djup kunskap om LOU (lagen om offentlig upphandling) och erfarenhet av komplexa upphandlingar
* Erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete i större organisationer
* Förmåga att samverka med olika professioner, fackliga parter och externa leverantörer
Det är meriterande om du har erfarenhet av upphandling i offentlig sektor eller annan samhällsviktig verksamhet. Du bör ha intresse för verksamhetsnära ledarskap, en kommunikativ stil och ett prestigelöst förhållningssätt.
Rekryteringsprocessen:
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Intervjuer planeras hållas 27/10, 30/10, 3/11 och 6/11.
Varmt välkommen med din ansökan!
