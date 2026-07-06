Uppdragsledare inom byggkonstruktion
Afry AB / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-07-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Örebro
, Karlskoga
, Laxå
, Nacka
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning av jobbet
AFRYs affärsområde Public & Commercial Places är med cirka 1 000 medarbetare en av Sveriges ledande aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. Inom byggkonstruktion arbetar vi med både komplexa nybyggnads- och ombyggnadsprojekt, där krav på hållbara, robusta och kostnadseffektiva lösningar står i fokus.
Hos oss i Örebro blir du en del av ett växande team med stark lokal närvaro och god förankring i regionen. Vi har avtal med ett antal stora kunder i regionen, däribland Region Örebro län, vilket innebär att du med stor sannolikhet kommer att arbeta i projekt kopplade till sjukhus och vårdmiljöer – ofta med höga krav på funktion, robusthet och långsiktighet.
Du kommer att arbeta i både lokala uppdrag i Örebroregionen och större nationella projekt, ofta i nära samarbete med offentliga och privata beställare. Rollen erbjuder en varierad och utvecklande vardag där du följer projekten genom hela processen – från tidiga skeden och systemhandling till bygghandling och produktion.
Kontoret i Örebro består idag av ett tjugotal medarbetare inom Public & Commercial Places med huvudsaklig kompetens inom VVS och el. Vår verksamhet inom byggkonstruktion i Örebro är under uppbyggnad, vilket ger dig en unik möjlighet att vara med och etablera och utveckla erbjudandet lokalt – både tekniskt och affärsmässigt.
Som uppdragsledare inom byggkonstruktion har du en central roll med både tekniskt och affärsmässigt ansvar.
Du kommer att:
Leda och ansvara för konstruktionsuppdrag från tidigt skede till färdig leverans
Säkerställa kvalitet, tid och ekonomi i projekten
Vara en rådgivande partner till kunder i både lokala och nationella projekt
Driva tekniska lösningar inom byggkonstruktion i samverkan med AFRYs samlade kompetens inom flera discipliner
Samordna och leda projektteam samt stötta och utveckla kollegor
Bidra till att bygga upp och utveckla AFRYs K-erbjudande i Örebro och region Mitt
Här får du möjlighet att kombinera teknisk spetskompetens med affärsförståelse och ledarskap i projekt som bidrar till samhällsutvecklingen. Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och utveckling – vi tror att de bästa lösningarna skapas tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet (från ca 8 års) inom byggkonstruktion som konsult
Erfarenhet av uppdrags- eller projektledning med ansvar för kvalitet, tid och ekonomi
Mycket god kompetens inom statiska beräkningar och dimensionering samt god vana att arbeta enligt Eurokoder och BBR
Goda kunskaper i Revit och/eller Tekla
Erfarenhet av komplexa projekt, gärna inom sjukhus eller andra tekniskt krävande miljöer
Vana att arbeta nära kund och driva affärsdialog
För att trivas hos oss tror vi att du:
Har en stabil teknisk grund och är trygg i att fatta beslut i din roll som uppdragsledande konstruktör
Trivs i en ledande roll där du ansvarar för att driva och samordna konstruktionsarbetet i projekt
Har ett tydligt affärsdriv och uppskattar att arbeta nära kund, där du bidrar till att utveckla våra relationer i regionen
Har hög analysförmåga och ett strukturerat arbetssätt, vilket gör att du kan hantera komplexa tekniska utmaningar och ta fram robusta, kostnadseffektiva lösningar
Är lösningsorienterad, kvalitetsmedveten och trivs i projekt med många gränssnitt
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt har B‐körkort.
Meriterande är:
Erfarenhet av komplexa projekt, exempelvis sjukhus-, försvars- eller säkerhetsklassade byggnader
Fördjupad kompetens inom stål- och/eller betongkonstruktion
Certifieringar eller specialistroller inom konstruktion eller byggprojektering
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-09. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi går mot sommarsäsong och det kan dröja lite längre än vanligt innan vi återkommer till dig.
Kontaktperson för frågor:
Joakim Tornbergjoakim.tornberg@afry.com
010 505 37 80
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9994339