Upp till 50% provision

2026-02-18
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Stockholm
Att jobba som taxiförare är jätte kul då man träffar många trevliga kunder och hör många olika historier. Så man bör vara social och tycka om att träffa nya människor.
Kunder finns det gott om då UBER och BOLT har expanderat explosivt den senaste året. Vi har alltid fler kunder än tillgängliga bilar. Så det betyder att om du har som ett mål att få ut en lön mellan 20,000 kr och 40,000 kr så är det helt möjligt och du är villig att jobba hårt. Dag eller nätt pass .
Du som söker ska ha taxilegitimation (TFL).
Har du Energi och viljan att jobba hårt och tjäna mycket pengar, så vill vi träffa dig idag!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett deltidsjobb.
Timotejvägen 13 Lgh 1103 (visa karta
192 69 SOLLENTUNA Körkort
