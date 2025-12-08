Universitetslektor i statsvetenskap
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.
Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Statsvetenskapliga institutionen har drygt 90 medarbetare och omkring 800 studenter.
Mer information om oss finns på: https://www.statsvet.su.se.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bedriva undervisning inom det statsvetenskapliga området. Den undervisning som anställningen omfattar är enligt nedan:
- Organisationer och institutioner.
- Politikens former och processer.
- Svensk politik.
- Demokrati, förvaltning och samhälle.
- Statsvetenskapliga metoder, med fokus på forskningsdesign och kvalitativa metoder.
- Perspektiv på politik.
- Approaches to Politics.
- Handledning och examination av examensarbeten på grundnivå.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap med specialisering inom svensk politik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Då undervisningen bedrivs både på svenska eller på engelska måste den sökande behärska båda dessa språk på en mycket god nivå, både muntligt och skriftligt.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, särskilt inom de områden undervisningen omfattar. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning inom området svensk politik och det är meriterande med fördjupad kunskap om radikala högerpartier.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen avser deltid 60 procent och är tidsbegränsad i sju månader. Tillträde snarast.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av administrativ chef, Christian Antoni Möllerop, tfn 08-16 30 94, mailto:christian.antoni.mollerop@statsvet.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3972-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Statsvetenskapliga institutionen Jobbnummer
9633418