2026-02-27
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Vid institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa.
Vi söker nu en universitetslektor i omvårdnad med möjlighet till förenad anställnings som sjuksköterska. Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet Omvårdnad inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid sjuksköterskeprogrammet/specialistsjuksköterskeprogram. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå inom medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet, exempelvis ledning av egen forskargrupp och/eller inom undervisning i egenskap av studierektor/kurssamordnare (el dyl) kan ingå.
Anställningen är tillsvidare till en omfattning av 100 %. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.
Anställningen som universitetslektor kan efter överenskommelse - och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande - förenas med anställning som legitimerad sjuksköterska vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.
Eftersom anställningen kan förenas med anställning som sjuksköterska och undervisningen är riktad till blivande sjuksköterskor, är legitimation som sjuksköterska ett krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).
Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.
För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens inom omvårdnad, och erfarenhet av forskning inom kardiologisk omvårdnad.
För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet kardiologisk omvårdnad.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver bedöms vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2). Vidare viktas graden av administrativ skicklighet, klinisk skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (sammantaget 1).
Beskrivning av bedömningsgrunderna
Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i kardiologisk omvårdnad. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.
Den sökande förväntas uppvisa en pedagogisk verksamhet motsvarande minst 120 timmar samt erfarenhet av kursansvar eller motsvarande.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning inom kardiologisk omvårdnad. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat samt refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.
Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.
Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-03-20. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.umu.se/medicinsk-fakultet/om-fakulteten/akademidocentur/anvisningar-for-ansokan-om-lararanstallning/.
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
