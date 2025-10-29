Universitetsadjunkt i nationalekonomi
2025-10-29
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i nationalekonomi
Nationalekonomi handlar om hur individer, organisationer och stater fattar beslut kring produktion, konsumtion och investeringar och hur dessa beslut påverkar samhällsekonomin.
Vid Högskolan Väst utgör nationalekonomi en viktig del i de campusbaserade programmen mäklarekonomprogrammet samt ekonomprogrammet. Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgiften består av undervisning på kurser i nationalekonomi. Främst är det kurser som ges på mäklarekonomprogrammet respektive ekonomprogrammet. Undervisningen kan ske både på engelska och svenska. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisning i enlighet med högskolans kvalitetssystem, samt att vara examinator och kursansvarig. Även handledning och examination av examensarbeten kan bli aktuell.
Behörighetskrav för anställning som universitetsadjunkt:
- Visad pedagogisk skicklighet. Sökande som saknar pedagogiska meriter från
en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med högskolans
behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom den
akademiska miljön.
- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför
utbildningen under anställningens två första år.
- Avlagd examen i nationalekonomi på avancerad nivå eller motsvarande. I vissa fall kan yrkesskicklighet vara behörighetsgivande i stället för examen på avancerad
nivå. För att detta ska vara aktuellt ska det röra sig om yrkesskicklighet som
bedöms motsvara en examen på avancerad nivå och har relevans för de
arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs dessutom:
- Ett stort pedagogiskt intresse och engagemang.
- God samarbetsförmåga.
- Möjlighet att medverka och bygga god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
- God förmåga att utrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.
Meriterande för anställningen är:
- Forskningsintresse inom något av nationalekonomins delområden.
Bedömningsgrunder:
Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder.
- Pedagogisk skicklighet
- Vetenskaplig skicklighet
- Samverkansskicklighet
- Administrativ skicklighet
- Ledningsskicklighet
- Annan yrkesskicklighet
För den här tillsättningen ska samtliga bedömningsgrunder tillämpas utan inbördes ordning.
Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Övrig information
Anställningen är en visstid på 50%.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2025/193 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2025-11-19.
If you want to learn more about the Swedish Academia please visit:https://sverigesungaakademi.se/en/publications/a-beginners-guide-to-swedish-academia/
