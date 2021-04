Universitetsadjunkt i kriminologi - Malmö universitet - Universitetslärarjobb i Malmö

Malmö universitet / Universitetslärarjobb / Malmö2021-04-09Malmö universitetMalmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle - att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobbAbout Malmö UniversityMalmö University is an innovative, urban and international institute of higher education, located in the centre of Malmö. We have around 1,800 employees and 24,000 students. Our research and education are characterised by the role we believe a university should play in an open society - to contribute to sustainability and equality in a scientifically grounded way with external partners and stakeholders. Identifying and addressing the challenges of the future are of highest priority. Our researchers and students work collaboratively to create, share and spread knowledge in order to understand, explain and develop society - both locally and globally.To see the ad in its entirety and apply, please go to Malmö University's website for vacanciesVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-09Malmö universitet tillämpar indviduell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-30Malmö Universitet5680533