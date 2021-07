Ungdomshem Eknäs söker behandlingspedagoger/behandlingsassistent - Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs i Enköping - Behandlingsassistentjobb i Enköping

Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs i Enköping / Behandlingsassistentjobb / Enköping2021-07-07SiS ungdomshem Eknäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.2021-07-07I arbetsuppgift ingår att utföra arbete på låsbara avdelningar. Arbetet görs enligt den behandlingsplan och de åtgärdsbehov som är utformade efter aktuell socialtjänsts uppdrag, och varje ungdoms specifika behov. I arbetet ingår även div. allmänsysslor som innefattas i ungdomens vardagliga sociala- och fysiska träning, samt att skriftligt dokumentera iakttagelser runt detta. Arbetet bedrivs utifrån evidensbaserade metoder och ett beteendeterapeutiskt synsätt, vilket ligger till grund för verksamheten på Eknäs. I arbetsuppgiften kommer även att ingå kontakter med ungdomarnas familjer, socialtjänst och andra myndigheter.För tjänsten BEHANDLINGSASSISTENT: Du ska ha en avslutad och godkänd treårig gymnasieutbildning , till ex USK, barn och fritid, samhällslinje, och en viss erfarenhet av arbete inom vården.För tjänsten BEHANDLINGSPEDAGOG: Du ska ha minst tvåårig eftergymnasial YHS utbildning, som till ex. behandlingsassistent, socialpedagog, fritidspedagog, beteendevetare, kriminolog, socionom m.fl.För båda tjänster: Arbete på institution är meriterande, liksom utbildning inom till ex. Kognitiv Beteende Terapi (KBT), Aggression Replacement Training (ART), Motiverande Intervju (MI), Återfallsprevention (ÅP). Vi eftersträvar också en mångfald i personalgruppen. Du ska ha en god färdighet att uttrycka sig i tal och skrift.Stor vikt kommer att läggas på Din personliga lämplighet samt Ditt genuina intresse av att arbeta med ungdomar i en utsatt situation. Det är viktigt att Du är trygg i dig själv och utgör en stabil, vuxen och tydlig förebild.Yrkeserfarenhet från ungdomsvården, kriminalvården, eller övrig vård är mycket önskvärt.ÖVRIGTAnställningsintervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden. Du behöver, bl.a. med anledning av Eknäs geografiska läge, inneha körkort och tillgång till egen bil. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. 37 tim/v, dag, kväll, helg och vid behov natt, . Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-01 Eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning på 6 månader. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Eknäs i Enköping5851644