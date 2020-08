Ung kille med down syndrom söker personlig assistent på 83%, som - Frösunda Omsorg AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ljungby

Frösunda Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljungby2020-08-26Frösunda Omsorg är ett av landets ledande privata omsorgsbolag. Vår vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har ca 2 500 kunder och 6 400 anställda inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Frösunda ägs sedan 2018 av det helsvenska företaget Brado AB. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se Vi söker nu en personlig assistent åt en kille med down syndrom, autism och utvecklingsstörning. Kunden bor i egen lägenhet i Ljungby.Enligt kundens önskemål är du som söker en självgående, aktiv och engagerad person. Du är ansvarsfull, initiativrik och har ett stort hjärta.Det ses som en merit om du har erfarenhet av att jobba med utvecklingsstörning och autism samt av arbete som involverar teckenstöd men det är inget krav.Du som personlig assistent ska vara en hjälpande hand i det dagliga livet. Kundens intresse är exempelvis att cykla, bada och dansa. Kunden tycker också mycket om musik. Vi ser gärna att du delar något eller flera av dessa intressen.Eftersom kundens tal är begränsat är det av stor vikt att du har mycket god svenska.Du som söker ska enligt kundens önskemål vara rökfri.Körkort är ett krav.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, därför ser vi gärna att du bifogar ett personligt brev till din ansökan där du berättar mer om dig själv som person.Anställningen är en tillsvidareanställning (visstid så länge assistansuppdraget varar) på 83%. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, journatt och helg. Vi söker även en timvikarie som kan tänka sig hoppa in vid behov.Tillträde: Enligt överenskommelse.Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan.Varaktighet, arbetstidDeltid Sommarjobb2020-08-26Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-24Frösunda Omsorg AB5334627