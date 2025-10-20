Underwriter till Written Insurance/ Sensor Försäkring!
Written Insurance, en del av Sensor Försäkring, söker nu nästa stjärna inom underwriting.
Är du en analytisk och affärsdriven person med erfarenhet av underwriting inom egendom och fastighet? Vill du bli en del av ett kompetent team i en framåtlutad organisation där du får arbeta med spännande risker, relationer och stora affärsmöjligheter? Då kan du vara den vi söker!
Som Underwriter inom Egendom och Fastighet ansvarar du, tillsammans med uw teamet, för att skapa en lönsam och växande portfölj genom nyförsäljning och förvaltning av befintlig portfölj.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Riskbedöma risker inom egendom och fastighet
• Offertgivning och portföljförvaltning
• Bygga och utveckla relationer med försäkringsförmedlare och andra samarbetspartners
• Delta i utvecklingen av produkter och underwritingriktlinjer
• Bidra med teknisk kompetens till sälj- och kundteam
Vi söker dig som har
• 3- 5 års erfarenhet av underwriting inom egendomsförsäkring (gärna även fastighet och/eller industri)
• God förståelse för riskbedömning och prissättning
• Affärsdriv, en god analytisk förmåga och helhetsperspektiv
• Förmåga att kommunicera tydligt med både interna och externa parter
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Har du dessutom erfarenhet av gruppförsäkring är det ett plus
• Relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Vi vill att du ska lockas av att vi är en uppstickare på försäkringsmarknaden med allt vad det innebär. Du är prestigelös och beredd på att hugga i där det behövs med inställningen att vi gör det för företagets bästa, en förutsättning är att du trivs i en föränderlig miljö med korta beslutsvägar, vi är inget "Storbolag". För rätt person är det här en spännande resa som bara har tagit sin början, känslan av delaktighet och påverkan är enorm och i takt med företagets tillväxt finns även stora möjligheter för vår personal att växa.
Sensor Försäkring är en nytänkande utmanare på svenska försäkringsmarknaden. Vi är idag ca 200 anställda i Luleå, Umeå och Stockholm samt planerar tillväxt inom samtliga områden. Alla anställda ingår i ett långsiktigt utbildningsprogram som syftar till att säkerställa att du får tillräckligt med verktyg för att lyckas i din yrkesroll samt att du över tid får möjlighet att utvecklas och ta dig an större och mer komplexa utmaningar hos oss.
Vill du följa med på vår resa? Tveka inte att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande. Frågor besvaras av Tommy Grape på 070 395 77 11 alt. tommy.grape@sensorgroup.se
Gå gärna in och läs mer om oss på, www.sensorforsakring.se
