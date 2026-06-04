Undersökningsledare
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
SOM-institutet vid Göteborgs universitet är en centrumbildning för genomförande av frågeundersökningar och för forskning och utveckling inom området surveymetodologi. I nära samverkan med forskargrupper, myndigheter och organisationer genomför SOM tvärsnittsstudier, panelstudier och experimentstudier på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. Undersökningsverksamheten syftar till att samla in och tillgängliggöra bästa tänkbara forskningsdata om svenska folkets politiska attityder, medievanor, beteenden, fritidsvanor och livsstilar. Undersökningarna utgör idag en av de viktigaste datakällorna för svensk forskning kring samhälle och politik, medieanvändning och opinionsbildning.
SOM-institutet driver två större forskningsverksamheter: de årligen återkommande SOM-undersökningarna och webbpaneler i form av Medborgarpanelen och andra mindre undersökningsprojekt. Totalt arbetar cirka 15–20 personer vid SOM-institutet, huvudsakligen inom kategorierna forskare, undersökningsledare och biträdande undersökningsledare. SOM-institutet är beläget i Mediehuset på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Linnéplatsen i centrala Göteborg
Arbetsuppgifter
Undersökningsledaren är, tillsammans med vetenskapligt ansvarig, drivande i genomförandet och utvecklingen av Medborgarpanelen och SOM-institutets övriga paneler. Huvudansvaret kommer att ligga på operativt arbete med de olika undersökningarna och att säkerställa en effektiv organisation för genomförandet av dessa. Undersökningsledaren arbetsleder tre till fyra biträdande undersökningsledare som arbetar med SOM-institutets panelverksamhet. Vid behov kan undersökningsledarens uppgifter omfatta liknande ansvarsområden som de biträdande undersökningsledarnas.
Arbetsuppgifterna innefattar att:
• Ta övergripande ansvar för det operativa arbetet med SOM-institutets paneler och säkerställa en effektiv organisation för arbetet med datainsamlingarna.
• Ansvara för att dokumentation och rutiner för genomförandet av undersökningsverksamheten är aktuella och uppdaterade.
• Arbetsleda, koordinera och kvalitetssäkra biträdande undersökningsledares arbete.
• Representera SOM-institutet gentemot samverkansprojekt och ansvara för kvalitetsgranskning av forskningssamverkan med SOM-institutets paneler.
• Ansvara för och planera arbetet med metodanalyser och kvalitetsuppföljning av datainsamlingar.
• Koordinera och planera arbetet med analyser, rapporter och presentationer.
• Presentera SOM-institutet, vår undersökningsverksamhet samt undersökningsresultat vid olika evenemang.
Dessa arbetsuppgifter kräver djupgående förståelse för forskningsprocesser och datainsamling samt förmågan att leda den typen av arbete. Vi söker en driven och engagerad person som kan bidra till att stärka och utveckla vår undersökningsverksamhet vid SOM-institutet.
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
Seminariegatan 1b (visa karta
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405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9948440