Undersköterskor, Umeå norra korttidscenter
Umeå kommun / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-02-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Vi inom äldreomsorgen i Umeå kommun finns till för att - i närhet och samspel - frigöra och stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv.
På Umeå Norra korttidscenter på Mariehemsvägen arbetar vi med återhämtning och vardagsrehabilitering. Vår verksamhet är till för att ge varje boende bästa möjliga stöd att återfå sina förmågor och kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.
Hos oss får du arbeta i ljusa och moderna lokaler med 64 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Här finns en arbetsmiljö som främjar både trivsel och utveckling - ett rehabiliteringsanpassat gym, ett hemtrevligt besöksrum och en grönskande uteplats för återhämtning och social samvaro.
Vi ser nu fram emot att välkomna två undersköterskor till vårt engagerade team!Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del av varje boendes återhämtning. Vi arbetar personcentrerat och ser det friska hos individen - med fokus på att bevara och stärka de förmågor som finns.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Personlig omvårdnad och hygien
Dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd
Kontaktpersonsuppdrag där den boendes delaktighet står i centrum
Du samarbetar nära kollegor, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal för att säkerställa vård av hög kvalitet. Förflyttningshjälpmedel används alltid när förlyttningar och lyft förekommer.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av medicindelegering.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi söker dig som möter människor med empati, lyhördhet och ett genuint engagemang. Du trivs i en roll där du tar ansvar, samarbetar med andra och gärna bidrar med idéer som utvecklar verksamheten och gör verklig skillnad. Du har ett tålamodigt och respektfullt förhållningssätt och ett gott bemötande i alla situationer, även när tempot är högt eller förutsättningarna snabbt förändras. I rollen ingår även kontakt med olika myndigheter, vilket innebär att du arbetar strukturerat och noggrant samt känner dig trygg i dokumentation och uppföljning.
Vi erbjuder dig
Trygg tillsvidareanställning med arbetstid förlagd dag, kväll och helg. Hos oss blir du en del av ett kompetent och engagerat team där vi hjälper varandra att lyckas. Du får arbeta i en trygg och utvecklande miljö där din insats verkligen gör skillnad - varje dag.
Så här ansöker du
Vi tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem - inte via e-post eller brev. Klicka på "Sök jobbet" för att skicka in din ansökan.
ID-handling kontrolleras på de kandidater som kallas till intervju. Före erbjudande om anställning ber vi dig även uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Följ Umeå kommun på Linkedin!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Äldreomsorg, Umeå norra korttidscenter Kontakt
Helen Mosten, enhetschef 090-163855 Jobbnummer
9748052