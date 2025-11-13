Undersköterskor till Trygghetsboende Källan
2025-11-13
Källans Trygghetsboende i Skåre söker fyra engagerade undersköterskor!
Hos oss på Källans Trygghetsboende möter du omsorgstagare som har kroppsliga besvär (somatiskt långtidssjuka) och/eller inte längre kan få tillräcklig vård och omsorg i sitt ordinära boende.
Våra omsorgstagare bor i egna lägenheter och får det stöd de behöver utifrån sina biståndsbedömda insatser - alltid med respekt för individens önskemål och självbestämmande.
Nu söker vi fyra undersköterskor då några av våra uppskattade medarbetare har gått i pension, tre tillsvidaretjänster och ett vikariat. Hos oss får du möjlighet att vara med och skapa en arbetsplats där människan står i centrum - både omsorgstagare och kollegor.
Vad innebär jobbet?
Som undersköterska på Trygghetsboende Källan kommer du att spela en avgörande roll i att skapa en trygg och stödjande miljö för våra boende. Ditt arbete kommer att handla om att främja välmående och ge omsorg med respekt och empati vilket kräver god samarbetsförmåga med både kollegor och omsorgstagare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Ge omsorg och stöd i det dagliga livet
- Skapa och underhålla meningsfulla relationer med de boende
- Arbeta självständigt men också i samarbete med kollegor för att nå gemensamma mål
- Anpassa insatser utifrån individuella behov och önskemål
- Arbeta med nya arbetssätt och smart teknik som förenklar vardagen för både omsorgstagare och personal.
Vem är du?
Du är utbildad undersköterska med erfarenhet av omvårdnadsarbete. För att trivas i denna roll ser vi att du är självgående, initiativrik och flexibel. Du har en stark servicekänsla och en god förmåga att bygga relationer, vilket gör att du bidrar till en trygg och trivsam atmosfär för de boende - och till en positiv arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor.
Vår gemensamma värdegrund ställer krav på ett professionellt och medmänskligt bemötande i kontakten med våra omsorgstagare och anhöriga, vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du möjlighet att vara delaktig i att skapa en arbetsplats som vi alla kan vara stolta över. Du får introduktion och stöd för att känna dig trygg i din roll, samtidigt som du blir en del av en arbetsmiljö där samarbete, öppenhet och gemenskap värdesätts.
Vi erbjuder även möjligheten att arbeta med nya arbetssätt och smart teknik som förenklar vardagen både för omsorgstagare och personal. Dina kunskaper utvecklas kontinuerligt genom kompetenshöjande insatser och fortbildning, så att du kan växa både professionellt och personligt.
Utöver det bjuder vi på en rad fina förmåner utanför jobbet. Du kan bland annat hyra stuga i Sälen eller på vår semesteranläggning på västkusten, samt ta del av bruttolöneavdrag för personalbil eller personalcykel. Läs mer om våra förmåner https://karlstad.se/jobba-hos-oss/karlstads-kommun-som-arbetsgivare/formaner
Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Månadslön
