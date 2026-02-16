Undersköterskor till Gustavsgården
Värmdö Kommun / Undersköterskejobb / Värmdö Visa alla undersköterskejobb i Värmdö
2026-02-16
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Gustavsgården är ett boende för äldre med ett stort omvårdnadsbehov.
Boendet består av tre enheter med totalt 101 lägenheter. Varje boende har en kontaktperson i personalgruppen som kan bistå den boende i olika avseenden. I fokus för vår verksamhet står värdeorden: kompetens, flexibilitet, trygghet och tydlighet.
Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns, att göra vardagen bättre för våra äldre medborgare. Du kommer till en verksamhet som bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet, och får hjälpa våra boende till frihet i deras vardag. Vi arbetar utifrån en värdegrund där närvaro är viktigt och att vi ser och lyssnar på de människor vi möter.
Ditt uppdrag
Rollen som Undersköterska på Gustavsgården innebär att du ansvarar för att våra boende får all den vård och omsorg som gör deras vardag trygg, säker och meningsfull.
Vi arbetar utifrån personcentrerad vård- och omsorg där vi lyssnar till den boendes egen uppfattning om sin hälsa och de behov som är viktiga att uppfylla. Vi arbetar med att erbjuda boende och anhöriga möjlighet att vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av vård- och omsorgsinsatser. Som undersköterska samverkar du dagligen med sjuksköterskor, kollegor, paramedicinare och gruppchefer i det dagliga arbetet.
I arbetet ingår även dagligen att dokumentera uppgifter i journalsystem kring de insatser du utfört samt boendes hälsotillstånd.
Hos oss möter du människor som varje dag behöver lite extra omtanke, tålamod och trygghet. Vi söker dig som har särskild kompetens inom demens och som vill göra skillnad genom ett personcentrerat arbetssätt. Du har förmågan att se hela människan bakom sjukdomen, tolka små signaler, skapa lugn och bygga förtroende. Du drivs av att bidra till meningsfulla dagar och en värdig vardag för våra boende. Här får du arbeta i ett team där kunskap, engagemang och hjärta går hand i hand. Tillsammans skapar vi en miljö där både boende och medarbetare känner sig sedda och värdefulla.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med rätten om att använda skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du kommer vara anställd på Gustavsgården och gå på schema dag, kväll samt helg. Dokumentation och rapportering är en viktig del av ditt dagliga arbete och det är därför viktigt att du behärskar det svenska språket mycket bra i tal och skrift samt har god datorvana.
Meriterande om du har erfarenhet och vana av att arbete med IBIC samt multisjuka äldre.
Som person är du flexibel, glad, nyfiken med ett stort engagemang för våra äldre och viljan till att utvecklas och lära dig mer. Stundvis har vi ett högt tempo och därför krävs det att du är stresstålig, kan hantera snabba förändringar och har lätt för att anpassa dig och prioritera ditt arbete ut efter det. Du är van vid att både arbeta i team och har en god samarbetsförmåga men även modet till att fatta egna beslut och arbeta självgående utifrån lagar och riktlinjer.
Vidare bör du ha ett föredömligt bemötande samt ett intresse till att skapa och bibehålla goda relationer med såväl boende, anhöriga och kommande kollegor.
Du ser möjligheter framför hinder där vi alltid sätter våra boende i centrum.
Dina personliga egenskaper
Flexibel
Energisk
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan intervjuer sker löpande så sök redan idag. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Anställningen avser tilllsvidare på 85%
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/99". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Gustavsgården Hus B Kontakt
Linnea Axelsson 073-2523561 Jobbnummer
9743764