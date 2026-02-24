Undersköterskor till Esslatorps/Kullens demensboende
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi två undersköterskor till Vretstorp Esslatorp/Kullens demensboende i Hallsbergs kommun!
Om verksamheten
Att arbeta med vård och omsorg är ett viktigt arbete. För boendepersonal innebär det att arbeta i den enskildes lägenhet och gemensamma utrymmen med att utföra de insatser som behövs, för att den ska få den omvårdnad och det stöd som behövs för att klara sin vardag. Att arbeta med äldreomsorg innebär att göra skillnad.
Vård och omsorgsboenden finns fördelade på tre platser i Hallsbergs kommun, Vretstorp, Hallsberg och Pålsboda. Esslatorp/Kullen är ett demensboende med 11 lägenheter med härlig utemiljö i det gemytliga lilla samhället Vretstorp. Här finns matsal och servicelägenhet i närliggande byggnader, hemvård väster utgår härifrån.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska vid demensborndet i Esslatorp kommer du att arbeta med:
• Ge personlig omvårdnad och service utifrån brukarens individuella behov och din kompetens
• Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt
• Dokumentera i våra verksamhetssystem för att säkra en trygg och kvalitativ omvårdnad
• Samverka med arbetsterapeut och sjuksköterska utifrån brukarens behov
• Tillsammans med resten av arbetsgruppen ska du vara delaktig i att utveckla arbetssätt och metoder inom enheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från omvårdnadsprogrammet eller motsvarande omvårdnadsutbildning. Vi ser att du har erfarenhet av arbete utifrån personcentrerad omvårdnad. Du ska även ha arbetat utifrån delegering på sedvanliga sjukvårdsuppgifter. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med den Nationella värdegrunden för äldre vilket innebär att du ska ha ett mycket gott bemötande och god samarbetsförmåga både med vårdtagare, närstående, arbetskamrater och team.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Körkort krävs.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningarna är tillsvidareanställningar. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad 100%.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-03-10.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Jamile Kermanji jamile.kermanji@hallsberg.se 0582685014 Jobbnummer
